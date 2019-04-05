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Принц Гарри и Меган Маркл официально переехали в новый дом

Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри переехали из Кенсингтонского дворца в Виндзор, подальше от городской суеты. Супруги решили провести три недели в уединении, чтобы подготовиться к рождению ребенка.
Принц Гарри и Меган Маркл официально переехали в новый дом

В Виндзоре пара заселилась в коттедж Фрогмор. Перед приездом пары был специально проведен ремонт. Некоторые источники утверждают, что детскую комнату супруги решили оформить в натуральных и серых тонах.

Сообщается, что пара уединилась, чтобы отдохнуть и провести последние дни перед рождением ребенка вдвоем в загородном пятизвездочном отеле Heckfield Place, где арендовала самые дорогие апартаменты. В номере есть отдельная столовая и две террасы. Супруги смогут посвятить время романтичным прогулкам или принять гостей.

Принц Гарри продолжает ездить в Лондон в свой офис, тогда как Меган Маркл уже не посещает публичные мероприятия. Сообщается, что ее муж настоял на том, чтобы она отдохнула.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:44

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