Принц Гарри и Меган Маркл официально переехали в новый дом





В Виндзоре пара заселилась в коттедж Фрогмор. Перед приездом пары был специально проведен ремонт. Некоторые источники утверждают, что детскую комнату супруги решили оформить в натуральных и серых тонах.Сообщается, что пара уединилась, чтобы отдохнуть и провести последние дни перед рождением ребенка вдвоем в загородном пятизвездочном отеле Heckfield Place, где арендовала самые дорогие апартаменты. В номере есть отдельная столовая и две террасы. Супруги смогут посвятить время романтичным прогулкам или принять гостей.Принц Гарри продолжает ездить в Лондон в свой офис, тогда как Меган Маркл уже не посещает публичные мероприятия. Сообщается, что ее муж настоял на том, чтобы она отдохнула.