Apple может выпустить компактный смартфон на замену iPhone SE в 2019-м





Новинку могут оснастить 4,8-дюймовым AMOLED-экраном в стиле iPhone X или XS, но с уже считающимся устаревшим вырезом. Смартфон наделят функцией Face ID, однако лишат сканера дактилоскопии Touch ID. iPhone XE упакуют в привычный корпус с алюминиевой тыльной панелью. Камера «яблочного» девайса получит всего один датчик на 12 Мп.Источник умолчал о технических особенностях «наместника» iPhone SE. Ожидаемый ценник смартфона ограничен суммой $600-$800 и зависит от объема встроенного «хранилища». Предположительно, компактный гаджет начнет выпускать завод Wistron в Индии в рамках программы партнерства Apple. Новинку купертиновцы могут представить наряду с другими моделями iPhone в сентябре 2019 года на ежегодной выставке.