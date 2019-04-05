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Apple может выпустить компактный смартфон на замену iPhone SE в 2019-м

Компания Apple, как утверждают источники, уже в сентябре 2019 года может представить новый смартфон как замену iPhone SE, не обновлявшегося с момента выпуска в 2016-м. Компактное устройство, предположительно, получит новое имя - iPhone XE.
Apple может выпустить компактный смартфон на замену iPhone SE в 2019-м

Новинку могут оснастить 4,8-дюймовым AMOLED-экраном в стиле iPhone X или XS, но с уже считающимся устаревшим вырезом. Смартфон наделят функцией Face ID, однако лишат сканера дактилоскопии Touch ID. iPhone XE упакуют в привычный корпус с алюминиевой тыльной панелью. Камера «яблочного» девайса получит всего один датчик на 12 Мп.

Источник умолчал о технических особенностях «наместника» iPhone SE. Ожидаемый ценник смартфона ограничен суммой $600-$800 и зависит от объема встроенного «хранилища». Предположительно, компактный гаджет начнет выпускать завод Wistron в Индии в рамках программы партнерства Apple. Новинку купертиновцы могут представить наряду с другими моделями iPhone в сентябре 2019 года на ежегодной выставке.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:28

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