Возлюбленная Ромы Жукова Ольга Илларионова заявила, что ее жестоко избили по заказу его бывшей жены
Советский и российский музыкант Роман Владимирович Жуков некоторое время назад ушел от жены к известной модели Ольге Илларионовой. Недавно на одной из телевизионных передач любовница рассказала, что ее жестоко избили по заказу Елены.
Ольга Илларионова, к которой ушел отец шестерых детей Рома Жуков от супруги, на одной из телепередач рассказала, что ее избили. По мнению фотомодели, это было сделано по заказу еще законной жены певца, которая, в свою очередь, не признает обвинения.
"Возможно, Оля упала после очередной пьянки", - говорит Жукова. Также она предположила о том, что на нее поднял руку Рома Жуков.
Была проведена проверка на детекторе лжи, которая выяснила, что модель оклеветала супругу экс-участника группы «Мираж», а ее травмы были получены, и правда, в результате падения.
Ольга Илларионова, к которой ушел отец шестерых детей Рома Жуков от супруги, на одной из телепередач рассказала, что ее избили. По мнению фотомодели, это было сделано по заказу еще законной жены певца, которая, в свою очередь, не признает обвинения.
"Возможно, Оля упала после очередной пьянки", - говорит Жукова. Также она предположила о том, что на нее поднял руку Рома Жуков.
Была проведена проверка на детекторе лжи, которая выяснила, что модель оклеветала супругу экс-участника группы «Мираж», а ее травмы были получены, и правда, в результате падения.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:20