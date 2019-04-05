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Возлюбленная Ромы Жукова Ольга Илларионова заявила, что ее жестоко избили по заказу его бывшей жены

Советский и российский музыкант Роман Владимирович Жуков некоторое время назад ушел от жены к известной модели Ольге Илларионовой. Недавно на одной из телевизионных передач любовница рассказала, что ее жестоко избили по заказу Елены.
Возлюбленная Ромы Жукова Ольга Илларионова заявила, что ее жестоко избили по заказу его бывшей жены

Ольга Илларионова, к которой ушел отец шестерых детей Рома Жуков от супруги, на одной из телепередач рассказала, что ее избили. По мнению фотомодели, это было сделано по заказу еще законной жены певца, которая, в свою очередь, не признает обвинения.

"Возможно, Оля упала после очередной пьянки", - говорит Жукова. Также она предположила о том, что на нее поднял руку Рома Жуков.

Была проведена проверка на детекторе лжи, которая выяснила, что модель оклеветала супругу экс-участника группы «Мираж», а ее травмы были получены, и правда, в результате падения.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:20

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