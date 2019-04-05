Возлюбленная Ромы Жукова Ольга Илларионова заявила, что ее жестоко избили по заказу его бывшей жены

Ольга Илларионова, к которой ушел отец шестерых детей Рома Жуков от супруги, на одной из телепередач рассказала, что ее избили. По мнению фотомодели, это было сделано по заказу еще законной жены певца, которая, в свою очередь, не признает обвинения."Возможно, Оля упала после очередной пьянки", - говорит Жукова. Также она предположила о том, что на нее поднял руку Рома Жуков.Была проведена проверка на детекторе лжи, которая выяснила, что модель оклеветала супругу экс-участника группы «Мираж», а ее травмы были получены, и правда, в результате падения.