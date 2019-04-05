Эксперт: В России невозможен «югославский сценарий» из-за мощной армии





Свою точку зрения политический эксперт озвучил в рамках заседания за «круглым столом» в Москве. Айрапетов считает, если бы Россия не являлась государством, способным за себя постоять, Запад давно бы уже бомбил ее регионы. Свое негативное отношение к стране США и ЕС показали введением различного рода санкций.От судьбы Югославии, уверен эксперт, РФ спасает наличие военных мощностей – надежных комплексов ПВО, ядерного оружия и его носителей. Без сильной армии никто не сможет гарантировать безопасность государства. Именно российские вооруженные силы сдерживают Запад, который боится ответной атаки, от агрессии.