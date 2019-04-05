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Эксперт: В России невозможен «югославский сценарий» из-за мощной армии

Западные страны, по мнению политического эксперта Олега Айрапетова, давно не прочь реализовать на территории России «югославский сценарий» и разделить страну. Однако осуществить задуманное участники НАТО не могут, опасаясь мощной армии РФ.
Эксперт: В России невозможен «югославский сценарий» из-за мощной армии

Свою точку зрения политический эксперт озвучил в рамках заседания за «круглым столом» в Москве. Айрапетов считает, если бы Россия не являлась государством, способным за себя постоять, Запад давно бы уже бомбил ее регионы. Свое негативное отношение к стране США и ЕС показали введением различного рода санкций.

От судьбы Югославии, уверен эксперт, РФ спасает наличие военных мощностей – надежных комплексов ПВО, ядерного оружия и его носителей. Без сильной армии никто не сможет гарантировать безопасность государства. Именно российские вооруженные силы сдерживают Запад, который боится ответной атаки, от агрессии.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:07

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