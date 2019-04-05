Ученые: Неправильное питание может вызвать преждевременную смерть
Американские ученые провели исследование и выяснили, что в мире приблизительно один человек из пяти умирает из-за нарушения питания. Корнем проблемы в развитии многих опасных заболеваний является именно несбалансированная диета.
Исследователи из Вашингтона проводили масштабное исследование в течении 27 лет. В ходе эксперимента было выяснено, что огромное количество преждевременных смертей (приблизительно каждая пятая) случается из-за проблем с питанием.
Существует два вида пищевых нарушений. Первый из них – дисбаланс основных составляющих компонентов пищи (белков, жиров и углеводов), а второй – это чрезмерное употребление таких продуктов как мясо, сахар или соль.
Эксперимент охватывал различные страны. Так, например, в Афганистане ученые определили основной проблемой питания нехватку пищи, а в европейских странах, таких как Франция, Испания, настораживало употребление в больших количествах мяса, сахара, соли и других опасных продуктов.
Кристофер Мюррей, один из авторов идеи исследования, заявил, что толчком к проведению данного эксперимента стали наметившиеся в последнее время тенденции, о которых говорили специалисты всего мира. Недостаток пищи наряду с перееданием грозит развитием осложнений. Это может спровоцировать такие проблемы со здоровьем как сосудистые заболевания или эндокринные расстройства.
Ученые намерены продолжить исследования данного вопроса, беря во внимания также различные факторы окружающей среды – экологию, наличие вредных привычек, образ жизни. Это позволит разработать более точные рекомендации по вопросу о том, как сохранить свое здоровье.
Исследователи из Вашингтона проводили масштабное исследование в течении 27 лет. В ходе эксперимента было выяснено, что огромное количество преждевременных смертей (приблизительно каждая пятая) случается из-за проблем с питанием.
Существует два вида пищевых нарушений. Первый из них – дисбаланс основных составляющих компонентов пищи (белков, жиров и углеводов), а второй – это чрезмерное употребление таких продуктов как мясо, сахар или соль.
Эксперимент охватывал различные страны. Так, например, в Афганистане ученые определили основной проблемой питания нехватку пищи, а в европейских странах, таких как Франция, Испания, настораживало употребление в больших количествах мяса, сахара, соли и других опасных продуктов.
Кристофер Мюррей, один из авторов идеи исследования, заявил, что толчком к проведению данного эксперимента стали наметившиеся в последнее время тенденции, о которых говорили специалисты всего мира. Недостаток пищи наряду с перееданием грозит развитием осложнений. Это может спровоцировать такие проблемы со здоровьем как сосудистые заболевания или эндокринные расстройства.
Ученые намерены продолжить исследования данного вопроса, беря во внимания также различные факторы окружающей среды – экологию, наличие вредных привычек, образ жизни. Это позволит разработать более точные рекомендации по вопросу о том, как сохранить свое здоровье.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:40