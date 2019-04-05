Ученые: Неправильное питание может вызвать преждевременную смерть





Исследователи из Вашингтона проводили масштабное исследование в течении 27 лет. В ходе эксперимента было выяснено, что огромное количество преждевременных смертей (приблизительно каждая пятая) случается из-за проблем с питанием.Существует два вида пищевых нарушений. Первый из них – дисбаланс основных составляющих компонентов пищи (белков, жиров и углеводов), а второй – это чрезмерное употребление таких продуктов как мясо, сахар или соль.Эксперимент охватывал различные страны. Так, например, в Афганистане ученые определили основной проблемой питания нехватку пищи, а в европейских странах, таких как Франция, Испания, настораживало употребление в больших количествах мяса, сахара, соли и других опасных продуктов.Кристофер Мюррей, один из авторов идеи исследования, заявил, что толчком к проведению данного эксперимента стали наметившиеся в последнее время тенденции, о которых говорили специалисты всего мира. Недостаток пищи наряду с перееданием грозит развитием осложнений. Это может спровоцировать такие проблемы со здоровьем как сосудистые заболевания или эндокринные расстройства.Ученые намерены продолжить исследования данного вопроса, беря во внимания также различные факторы окружающей среды – экологию, наличие вредных привычек, образ жизни. Это позволит разработать более точные рекомендации по вопросу о том, как сохранить свое здоровье.