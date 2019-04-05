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Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала фрагмент из последнего клипа певицы «Я выбираю»

Пиар-директором Юлии Началовой Анной Исаевой опубликован в Instagram фрагмент съёмок последнего клипа артистки, чья преждевременная и внезапная смерть в буквальном смысле шокировала страну в прошлом месяце. Речь идёт о музыкальной композиции «Я выбираю».
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала фрагмент из последнего клипа певицы «Я выбираю»

На кадрах Юлия Началова танцует перед камерой с клюшкой, а сзади неё стоит ряд полуобнажённых мужчин, также держа в руках данные спортивные снаряды для игры в хоккей. Премьера самого клипа состоялась в июне минувшего года. Как отметила в Instagram Анна Исаева, по сюжету видеоработы певица, в конце концов, отбрасывает клюшку в строну, символически демонстрируя, что она выбирает жизнь без своего бывшего возлюбленного, то есть хоккеиста Александра Фролова, роман с которым у артистки продолжался несколько лет.

Сейчас же, как утверждает сторона Юлии Началовой, спортсмен претендует на часть квартиры вокалистки, хотя сам он заявляет об обратном, уверяя, что является пострадавшей стороной. Как сообщила Instagram-аудитории Анна Исаева, из-за смерти артистки суд по делу о жилплощади временно приостановлен.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:49

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