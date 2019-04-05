Медики: Оливковое масло снижает риск возникновения тромбов и разжижает кровь





Ассоциация кардиологов США рассказала на собрании о результатах эксперимента, доказавшего пользу оливкового масла против тромбов сосудов. Со снижением уровня холестерина в крови происходит её разжижение. Люди, предпочитающие средиземноморскую диету на растительной основе с отказом от жирного, по данным врачей, реже страдают болезнями сердца и сосудов.Так, медики понаблюдали за здоровьем тех, кто ел оливковое масло не реже раза в неделю. По сравнению с контрольной группой у людей снизилась коагуляция, и на стенках сосудов оставалось меньше отложений.Если полноценно ввести масло в свой рацион, свёртывание крови приходит в норму, благодаря чему снижается риск инсульта и сердечного приступа. Кроме того, средиземноморский продукт не даёт образовываться в желчном пузыре камням, способствует детоксикации и хорошему пищеварению.