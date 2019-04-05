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Медики: Оливковое масло снижает риск возникновения тромбов и разжижает кровь

Американские кардиологи заявили, что оливковое масло уменьшает риск возникновения тромбов, разжижая кровь. Регулярное потребление продукта защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.
Медики: Оливковое масло снижает риск возникновения тромбов и разжижает кровь

Ассоциация кардиологов США рассказала на собрании о результатах эксперимента, доказавшего пользу оливкового масла против тромбов сосудов. Со снижением уровня холестерина в крови происходит её разжижение. Люди, предпочитающие средиземноморскую диету на растительной основе с отказом от жирного, по данным врачей, реже страдают болезнями сердца и сосудов.

Так, медики понаблюдали за здоровьем тех, кто ел оливковое масло не реже раза в неделю. По сравнению с контрольной группой у людей снизилась коагуляция, и на стенках сосудов оставалось меньше отложений.

Если полноценно ввести масло в свой рацион, свёртывание крови приходит в норму, благодаря чему снижается риск инсульта и сердечного приступа. Кроме того, средиземноморский продукт не даёт образовываться в желчном пузыре камням, способствует детоксикации и хорошему пищеварению.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 08:40

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