Leap Motor готовиться представить концепт кроссовера C-More
Новый китайский стартап Leap Motor готовится представить концепт второй модели своего бренда, кроссовера C-More. Об этом сообщила пресс-служба компании.
На данный момент вторая модель бренда Leap Motor имеет статус концепта, но в компании говорят, что вариант, который попадет на мировой рынок, будет иметь такие же формы кузова. Автомобиль имеет современный внешний вид, в частности, зауженную переднюю оптику, купеобразную заднюю часть крыши и соединенные задние фары.
Особенность кроссовера C-More в отсутствии кнопок в салоне, огромном 15-дюймовом дисплее мультимедиа и распашных дверях. Относительно мощности силовых агрегатов пока ничего неизвестно, но сообщается, что ее будет достаточно, чтоб за 5 секунд разогнаться с нуля до «сотни».
Также пресс-секретарь производителя отмечает, что машина будет работать на новой платформе, созданной специально для электромобилей, а емкости аккумулятора будет достаточно для преодоления 500 км на одной подзарядке. Автопилот третьего поколения входит в стандартную комплектацию, но со временем его можно будет расширить с переходом на следующий уровень.
Leap Motor сообщил, что концепт C-More будет представлен через 2 недели в Шанхае. Серийная версия выйдет не раньше второй половины следующего года.
На данный момент вторая модель бренда Leap Motor имеет статус концепта, но в компании говорят, что вариант, который попадет на мировой рынок, будет иметь такие же формы кузова. Автомобиль имеет современный внешний вид, в частности, зауженную переднюю оптику, купеобразную заднюю часть крыши и соединенные задние фары.
Особенность кроссовера C-More в отсутствии кнопок в салоне, огромном 15-дюймовом дисплее мультимедиа и распашных дверях. Относительно мощности силовых агрегатов пока ничего неизвестно, но сообщается, что ее будет достаточно, чтоб за 5 секунд разогнаться с нуля до «сотни».
Также пресс-секретарь производителя отмечает, что машина будет работать на новой платформе, созданной специально для электромобилей, а емкости аккумулятора будет достаточно для преодоления 500 км на одной подзарядке. Автопилот третьего поколения входит в стандартную комплектацию, но со временем его можно будет расширить с переходом на следующий уровень.
Leap Motor сообщил, что концепт C-More будет представлен через 2 недели в Шанхае. Серийная версия выйдет не раньше второй половины следующего года.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:58