Объявлены ценники смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 для рынка России





Xiaomi Mi 9 базируется на ТОП-чипе Qualcomm Snapdragon 855 с частотой 2,4 ГГц, имеет вариации с ОЗУ 6/8 ГБ и ПЗУ 128/256 ГБ. Смартфон получил AMOLED-экран на 6,4 дюйма, занимающий порядка 91% передней панели. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 6. Устройство оснащено интегрированным сканером дактилоскопии, АКБ на 3000 мАч с поддержкой быстрой подзарядки Quick Charge 4+ на 20 Вт, основной камерой с тремя датчиками 48/12/12 Мп и фронтальной на 20 Мп. Работой аппарата управляет система Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 10.В России флагман предлагается в черном и синем цветах. Mi 9 в вариациях 6/64 Гб оценен в порядка 35 000 рублей, а 8/128 ГБ – почти в 38 000 рублей. Оформить предзаказ на смартфон можно в период 5-11 апреля, в продажу он поступит 12-го.На мероприятии в Москве бренд Xiaomi представил устройство Redmi 7 с 6,26-дюймовым IPS-экраном HD+, основанное на Snapdragon 632 с частотой 1,8 ГГц. Аппарат имеет основную камеру с модулями на 12/2 Мп и фронтальную - на 8 Мп. Бюджетный девайс получил нано-покрытие P2i для защиты от влаги, дактилоскопический сканер на тыльной стороне, АКБ на 4000 мАч. Функциями гаджета управляет Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.Смартфон Redmi 7 в на рынке России станет доступен 12 апреля. Версия с памятью 2/16 ГБ оценена почти в 10 000 рублей, 3/32 ГБ – порядка 12 000 рублей, а 3/64 ГБ – около 13 500 рублей.