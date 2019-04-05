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Ученые: Секс обязателен для поддержания страсти в отношениях

Специалисты из США провели опрос среди супружеских пар о способах поддержания страсти в отношениях и выяснили, что секс обязателен для этого. Статью соответствующего содержания опубликовало местное издание The Cut.
Ученые: Секс обязателен для поддержания страсти в отношениях

По результатам проведенного опроса, регулярный секс важен для поддержания страсти в отношениях. Также одно из главных правил - не читать сообщения и переписки друг друга. Некоторые люди пытаются ограничить личное пространство своей второй половинки, так как считают, что это залог счастливой семейной жизни. Женщины уверены, что супружеский долг нужно выполнять как минимум раз в неделю. А чтобы не стать просто соседями по комнате, в этом списке присутствуют и эротические игрушки, и новые позы, и ролевые игры.

Выполнение определенных обязанностей, включая финансовую сторону, немаловажно для крепких отношений. Представительницы слабого пола отмечают, что благодарны своим мужьям, если те помогают им или дают возможность нанять человека, который помогал бы с домашними делами. Также в этот перечень вошли игры на природе и совместное времяпровождение.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:12

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