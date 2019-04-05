«Непричесанную» Тину Канделаки сравнили с Валерием Леонтьевым в молодости

На снимке Канделаки, отдыхавшая в Дубае, позирует в купальнике, сидя на пляжном лежаке. Знаменитость вглядывается вдаль, а ее кудрявые от природы волосы развеваются на ветру, слегка прикрывая лицо. Телеведущая в подписи к фото отметила, что ее отпуск подошел к концу, и теперь пришла пора возвращаться в Москву, вливаться в ее «сумасшедший ритм» и приступать к любимой работе.Поклонникам очень понравилась естественность Канделаки на «пляжной» фотографии. 43-летнюю звезду без привычной элегантной укладки и с «живыми кудрями» многие сравнили с юной девушкой. Некоторым фолловерам «непричесанная» телеведущая показалась похожей на Валерия Леонтьева в молодости.