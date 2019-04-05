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«Непричесанную» Тину Канделаки сравнили с Валерием Леонтьевым в молодости

Тина Канделаки обнародовала в Instagram-аккаунте «пляжное» фото, показав себя без привычной укладки с развевающимися кудрями. Поклонникам «непричесанная» телеведущая напомнила Валерия Леонтьева в молодые годы.
«Непричесанную» Тину Канделаки сравнили с Валерием Леонтьевым в молодости

На снимке Канделаки, отдыхавшая в Дубае, позирует в купальнике, сидя на пляжном лежаке. Знаменитость вглядывается вдаль, а ее кудрявые от природы волосы развеваются на ветру, слегка прикрывая лицо. Телеведущая в подписи к фото отметила, что ее отпуск подошел к концу, и теперь пришла пора возвращаться в Москву, вливаться в ее «сумасшедший ритм» и приступать к любимой работе.

Поклонникам очень понравилась естественность Канделаки на «пляжной» фотографии. 43-летнюю звезду без привычной элегантной укладки и с «живыми кудрями» многие сравнили с юной девушкой. Некоторым фолловерам «непричесанная» телеведущая показалась похожей на Валерия Леонтьева в молодости.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:00

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