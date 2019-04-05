Ученые: Сахар не улучшает настроение, а ухудшает его





Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта, Уорикского университета и Ланкастерского университета решили узнать, действительно ли потребление сахара положительно влияет на расположение духа человека. В своей работе специалисты опирались на результаты 31 опубликованного научного исследования с участием около 1300 взрослых.Эксперты рассматривали влияние пищевого продукта на разнообразные состояния человека, например, на депрессию, бдительность, раздражительность, утомляемость, гнев. Авторы научной работы также обращали внимание, в каком количестве и каком виде потреблялся сахар и сопровождалось ли его потребление нагрузками психического или физического характера.Проанализировав полученные сведения, ученые выяснили, что сахар почти не влияет на настроение человека. Напротив, потребление этого пищевого продукта может ухудшить внимательность и усугубить состояние усталости.Авторы научной работы заявляют, что на фоне роста в последнее время проблем, связанных с чрезмерным потреблением сахара (например, диабет, ожирение, синдром нарушенного обмена веществ), результаты их исследования могут быть приняты национальными системами общественного здравоохранения в качестве основы для стратегии по снижению потребления этого продукта питания.