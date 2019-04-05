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Ученые: Сахар не улучшает настроение, а ухудшает его

Ученые из Германии и Великобритании в результате проведенного исследования установили, что в действительности сахар не улучшает настроение, а ухудшает его. Информация о научной работе опубликована в тематическом зарубежном издании.
Ученые: Сахар не улучшает настроение, а ухудшает его

Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта, Уорикского университета и Ланкастерского университета решили узнать, действительно ли потребление сахара положительно влияет на расположение духа человека. В своей работе специалисты опирались на результаты 31 опубликованного научного исследования с участием около 1300 взрослых.

Эксперты рассматривали влияние пищевого продукта на разнообразные состояния человека, например, на депрессию, бдительность, раздражительность, утомляемость, гнев. Авторы научной работы также обращали внимание, в каком количестве и каком виде потреблялся сахар и сопровождалось ли его потребление нагрузками психического или физического характера.

Проанализировав полученные сведения, ученые выяснили, что сахар почти не влияет на настроение человека. Напротив, потребление этого пищевого продукта может ухудшить внимательность и усугубить состояние усталости.
Ученые: Сахар не улучшает настроение, а ухудшает его

Авторы научной работы заявляют, что на фоне роста в последнее время проблем, связанных с чрезмерным потреблением сахара (например, диабет, ожирение, синдром нарушенного обмена веществ), результаты их исследования могут быть приняты национальными системами общественного здравоохранения в качестве основы для стратегии по снижению потребления этого продукта питания.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:48

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