Redmi 2 Pro с Snapdragon 855 с выдвижной камерой продемонстрирован на рендере





Производитель укомплектовал устройство выдвижной фронтальной селфи-камерой и сенсорным Full HD-монитором без отверстий и вырезов. С помощью камеры, разрешение которой, по неподтвержденным сведениям, составит 48 Мп, обладатели Redmi Pro 2 смогут делать высококачественные снимки. Основой тыльной камеры устройства являются три модуля, о других подробностях этого элемента пока ничего не известно.Главным преимуществом новинки является суперсовременная платформа Snapdragon 855, которой в настоящее время оснащены дорогие и топовые модели. Наряду с мощным чипсетом Redmi Pro 2 получит 6 ГБ оперативной и минимум 64 ГБ встроенной памяти.По мнению экспертов, новинка будет востребована на рынке, на объемы реализации могут отрицательно повлиять лишь проблемные моменты, связанные с доставкой комплектующих, что некоторое время назад спровоцировало дефицит Mi9.