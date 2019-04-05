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Redmi 2 Pro с Snapdragon 855 с выдвижной камерой продемонстрирован на рендере

Новый гаджет Redmi Pro 2 от Xiaomi продемонстрирован на рендере. Ключевыми особенностями смартфона являются всплывающая камера и суперсовременный процессор Qualcomm Snapdragon 855.
Redmi 2 Pro с Snapdragon 855 с выдвижной камерой продемонстрирован на рендере

Производитель укомплектовал устройство выдвижной фронтальной селфи-камерой и сенсорным Full HD-монитором без отверстий и вырезов. С помощью камеры, разрешение которой, по неподтвержденным сведениям, составит 48 Мп, обладатели Redmi Pro 2 смогут делать высококачественные снимки. Основой тыльной камеры устройства являются три модуля, о других подробностях этого элемента пока ничего не известно.

Главным преимуществом новинки является суперсовременная платформа Snapdragon 855, которой в настоящее время оснащены дорогие и топовые модели. Наряду с мощным чипсетом Redmi Pro 2 получит 6 ГБ оперативной и минимум 64 ГБ встроенной памяти.

По мнению экспертов, новинка будет востребована на рынке, на объемы реализации могут отрицательно повлиять лишь проблемные моменты, связанные с доставкой комплектующих, что некоторое время назад спровоцировало дефицит Mi9.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:34

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