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Ясновидящая Марианна Абравитова: Между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко есть страсть, любовь и ревность

Ясновидящая Марианна Абравитова рассказала, насколько крепким является союз бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова и его нынешней возлюбленной - модели Анастасии Костенко. По словам экстрасенса, сейчас между супругами присутствует весь спектр чувств.
Ясновидящая Марианна Абравитова: Между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко есть страсть, любовь и ревность

Марианна Абравитова уточнила, что брак Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко на данный момент является достаточно крепким, между супругами есть и любовь, и страсть, и ревность, все 33 удовольствия, подчеркивает экстрасенс. Сложно сказать, будет ли он длиться всю жизнь, однако чувства являются между возлюбленными искренними.

Марианна Абравитова подчеркнула, Дмитрий Тарасов действительно готов меняться ради отношений с Анастасией Костенко, а чувства у обоих супругов пока "льются через край".



 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 07:31

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