Ясновидящая Марианна Абравитова: Между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко есть страсть, любовь и ревность
Ясновидящая Марианна Абравитова рассказала, насколько крепким является союз бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова и его нынешней возлюбленной - модели Анастасии Костенко. По словам экстрасенса, сейчас между супругами присутствует весь спектр чувств.
Марианна Абравитова уточнила, что брак Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко на данный момент является достаточно крепким, между супругами есть и любовь, и страсть, и ревность, все 33 удовольствия, подчеркивает экстрасенс. Сложно сказать, будет ли он длиться всю жизнь, однако чувства являются между возлюбленными искренними.
Марианна Абравитова подчеркнула, Дмитрий Тарасов действительно готов меняться ради отношений с Анастасией Костенко, а чувства у обоих супругов пока "льются через край".
Марианна Абравитова уточнила, что брак Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко на данный момент является достаточно крепким, между супругами есть и любовь, и страсть, и ревность, все 33 удовольствия, подчеркивает экстрасенс. Сложно сказать, будет ли он длиться всю жизнь, однако чувства являются между возлюбленными искренними.
Марианна Абравитова подчеркнула, Дмитрий Тарасов действительно готов меняться ради отношений с Анастасией Костенко, а чувства у обоих супругов пока "льются через край".