Ясновидящая Марианна Абравитова: Между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко есть страсть, любовь и ревность





Марианна Абравитова уточнила, что брак Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко на данный момент является достаточно крепким, между супругами есть и любовь, и страсть, и ревность, все 33 удовольствия, подчеркивает экстрасенс. Сложно сказать, будет ли он длиться всю жизнь, однако чувства являются между возлюбленными искренними.Марианна Абравитова подчеркнула, Дмитрий Тарасов действительно готов меняться ради отношений с Анастасией Костенко, а чувства у обоих супругов пока "льются через край".