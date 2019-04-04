Пиар-директор Антон Богославский подарил Ольге Бузовой обручальное кольцо «из того, что было»

Ольга Бузова и Антон Богославский много времени проводят вместе, ведь пиар-директор сопровождает звезду практически всегда на гастролях и концертах.Как коллеги коротают время, Ольга Бузова показала в коротком видео в соцсети Instagram, где в шутку Богославский зовет поющую телеведущую замуж, даря ей кольцо "из того, что было".На видео Ольга Бузова продемонстрировала неоднозначную реакцию, удивившись столь бюджетному варианту предложения руки и сердца. Звезда оставила на ролике подпись "Наивный", а фанаты тут же ответили язвительными комментариями в Сети. Как и прежде, Ольге Бузовой посоветовали "прыгать в последний вагон" и быстрее выходить замуж, ведь "принца на белом коне" можно так и не дождаться, а шанс быть счастливой упустить.