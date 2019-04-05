«Предатели не нужны»: Антон Богославский оставил странный комментарий под постом Ольги Бузовой

Недавно помощник Ольги Бузовой Антон Богославский подогрел слухи о романе между ними, опубликовав в соцсети Instagram романтичный снимок с поющей телеведущей. На фото артист целует коллегу, а она обнимает руками его лицо. В Сети давно ходили слухи, чтоб между друзьями мог завязаться роман, так как они много времени проводят вместе.Тем не менее, под одной из публикаций Ольги Бузовой внимательные фанаты нашли комментарий Антона Богославского с хэштегом «предатели нам не нужны». Примечательно, что ответила артистка ему текстом с нецензурной лексикой.Фанаты тут же начали строить догадки о странной переписке звезд. Нашлись даже те, кто подумал, что Ольга Бузова обидела Антона Богославского своим поцелуем с Лешей Свиком на сцене.