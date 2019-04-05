Ксению Бородину раскритиковали за показательную роскошь на снимках из Парижа

Так, на одном из последних снимков Ксения Бородина сидит на тротуаре возле знаменитой Эйфелевой башни. Звезда выбрала для романтического образа белую футболку, джинсы, белые кроссовки и черный берет, добавив яркости красной помадой. Телеведущая "Дома-2" загадочно смотрит в сторону, отведя взгляд от камеры и положив одну руку на колено.Стоит отметить, что романтику на фотографии разглядели не все, чего не скажешь о золотых часах на руке Ксении Бородиной. Многие тут же принялись критиковать знаменитость за показательную роскошь, которую она, по мнению фолловеров, не смогла скрыть даже за романтичностью столицы мод.Сама же Ксения Бородина недавно признавалась, что полетела в Париж именно с подругой, чтобы обновить гардероб.