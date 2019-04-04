Ольгу Орлову заподозрили в романе с легендарным спортсменом Федором Емельяненко
Ольга Орлова после развода с супругом долгое время живет одна, воспитывая сына и посвящая свободное время домашним делам и животным. Тем не менее, после ее совместного снимка с Федором Емельяненко телеведущую "Дома-2" тут же заподозрили в отношениях со спортсменом.
Ольга Орлова на своей странице в Instagram несколько раз публиковала снимки с намеком на то, что у нее появился возлюбленный. Телеведущая "Дома-2" показала букет цветов, а также фотографии, где предстала в романтичной обстановке. Поклонники то и дело приписывают звезде романы, ведь она, по их мнению, похорошела и буквально светится от счастья.
Сегодня Ольга Орлова опубликовала новый снимок с легендарным спортсменом Федором Емельяненко, подписав его словами, что ей приятно рядом с мужчиной чувствовать себя в безопасности.
Фанаты оценили публикацию Ольги Орловой лайками и комментариями и принялись спрашивать, не завязался ли между знаменитостями бурный роман. Тем не менее, вопросы фолловеров остались пока без ответов.
Ольга Орлова на своей странице в Instagram несколько раз публиковала снимки с намеком на то, что у нее появился возлюбленный. Телеведущая "Дома-2" показала букет цветов, а также фотографии, где предстала в романтичной обстановке. Поклонники то и дело приписывают звезде романы, ведь она, по их мнению, похорошела и буквально светится от счастья.
Сегодня Ольга Орлова опубликовала новый снимок с легендарным спортсменом Федором Емельяненко, подписав его словами, что ей приятно рядом с мужчиной чувствовать себя в безопасности.
Фанаты оценили публикацию Ольги Орловой лайками и комментариями и принялись спрашивать, не завязался ли между знаменитостями бурный роман. Тем не менее, вопросы фолловеров остались пока без ответов.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 22:32