Ольгу Орлову заподозрили в романе с легендарным спортсменом Федором Емельяненко

Ольга Орлова на своей странице в Instagram несколько раз публиковала снимки с намеком на то, что у нее появился возлюбленный. Телеведущая "Дома-2" показала букет цветов, а также фотографии, где предстала в романтичной обстановке. Поклонники то и дело приписывают звезде романы, ведь она, по их мнению, похорошела и буквально светится от счастья.Сегодня Ольга Орлова опубликовала новый снимок с легендарным спортсменом Федором Емельяненко, подписав его словами, что ей приятно рядом с мужчиной чувствовать себя в безопасности.Фанаты оценили публикацию Ольги Орловой лайками и комментариями и принялись спрашивать, не завязался ли между знаменитостями бурный роман. Тем не менее, вопросы фолловеров остались пока без ответов.