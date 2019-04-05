Чем не "Секс в большом городе": Ксения Бородина сфотографировалась на балконе из сериала в Париж
Ксения Бородина на днях отправилась в Париж, откуда делится с поклонниками романтичными снимками. Так, на одной из фотографий телеведущая "Дома-2" запечатлена на балконе, который показали в сериале "Секс в большом городе".
По сценарию фильма главная героиня Кэрри Бредшоу прилетела в Париж вслед за возлюбленным Александром Петровски, однако их отношения заканчиваются и она встречает в самом романтичном городе мира своего единственного мистера Бига.
Ксения Бородина также побывала на месте съемок, по прилету в столицу Франции знаменитая телеведущая отправилась в отель Plaza Athenee. На снимке звезда "Дома-2", улыбаясь и подняв глаза вверх, смотрит в ночное небо, держа бокал шампанского.
Поклонники оценили романтичность публикации Ксении Бородиной лайками и восторженными комментариями, однако нашлись и хейтеры. Некоторые поспешили сравнить телеведущую с героиней сериала "Секс в большом городе" и предположили, что она так же могла прилететь в Париж за любовью.
По сценарию фильма главная героиня Кэрри Бредшоу прилетела в Париж вслед за возлюбленным Александром Петровски, однако их отношения заканчиваются и она встречает в самом романтичном городе мира своего единственного мистера Бига.
Ксения Бородина также побывала на месте съемок, по прилету в столицу Франции знаменитая телеведущая отправилась в отель Plaza Athenee. На снимке звезда "Дома-2", улыбаясь и подняв глаза вверх, смотрит в ночное небо, держа бокал шампанского.
Поклонники оценили романтичность публикации Ксении Бородиной лайками и восторженными комментариями, однако нашлись и хейтеры. Некоторые поспешили сравнить телеведущую с героиней сериала "Секс в большом городе" и предположили, что она так же могла прилететь в Париж за любовью.
ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 06:30