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Чем не "Секс в большом городе": Ксения Бородина сфотографировалась на балконе из сериала в Париж

Ксения Бородина на днях отправилась в Париж, откуда делится с поклонниками романтичными снимками. Так, на одной из фотографий телеведущая "Дома-2" запечатлена на балконе, который показали в сериале "Секс в большом городе".
Чем не "Секс в большом городе": Ксения Бородина сфотографировалась на балконе из сериала в Париж

По сценарию фильма главная героиня Кэрри Бредшоу прилетела в Париж вслед за возлюбленным Александром Петровски, однако их отношения заканчиваются и она встречает в самом романтичном городе мира своего единственного мистера Бига.

Ксения Бородина также побывала на месте съемок, по прилету в столицу Франции знаменитая телеведущая отправилась в отель Plaza Athenee. На снимке звезда "Дома-2", улыбаясь и подняв глаза вверх, смотрит в ночное небо, держа бокал шампанского.

Поклонники оценили романтичность публикации Ксении Бородиной лайками и восторженными комментариями, однако нашлись и хейтеры. Некоторые поспешили сравнить телеведущую с героиней сериала "Секс в большом городе" и предположили, что она так же могла прилететь в Париж за любовью.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 06:30

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