Чем не "Секс в большом городе": Ксения Бородина сфотографировалась на балконе из сериала в Париж

По сценарию фильма главная героиня Кэрри Бредшоу прилетела в Париж вслед за возлюбленным Александром Петровски, однако их отношения заканчиваются и она встречает в самом романтичном городе мира своего единственного мистера Бига.Ксения Бородина также побывала на месте съемок, по прилету в столицу Франции знаменитая телеведущая отправилась в отель Plaza Athenee. На снимке звезда "Дома-2", улыбаясь и подняв глаза вверх, смотрит в ночное небо, держа бокал шампанского.Поклонники оценили романтичность публикации Ксении Бородиной лайками и восторженными комментариями, однако нашлись и хейтеры. Некоторые поспешили сравнить телеведущую с героиней сериала "Секс в большом городе" и предположили, что она так же могла прилететь в Париж за любовью.