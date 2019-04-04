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Певец Олег Майами примерил на себя образ "кальянщика" в новой рекламе

После того, как в Сети появились слухи о зарождающемся романе между Ольгой Бузовой и Олегом Майами, у певца явно стало больше поклонников. Возможно, артист даже начал зарабатывать на рекламе, ведь недавно он предстал в образе "кальянщика" в новом ролике.
Певец Олег Майами примерил на себя образ "кальянщика" в новой рекламе

На своей странице в Instagram Олег Майами опубликовал видео, в рекламе молодой певец исполнил роль кальянщика в баре. Многие фанаты тут же поинтересовались, не забросил ли артист музыкальную карьеру после неудачной попытки построить отношения с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

Тем не менее, звезда "Дома-2" продолжает интриговать поклонников. Недавно Ольгу Бузову поцеловал на сцене исполнитель Леша Свик. В Сети тут же появились слухи об их бурном романе, однако подтверждения они пока не нашли.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ангелина Остроумова Сегодня, 22:31

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