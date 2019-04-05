Молодая возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова приняла участие в «Модном приговоре»

Создатели шоу «Модный приговор» уже успели рассказать, почему приняли решение пригласить к себе молодую возлюбленную Евгения Петросяна. По их словам, они решили устроить себе и зрителям «Первоапрельскую неделю смеха и юмора», в течении которой приглашают в свою передачу самых веселых и непосредственных женщин российского шоу-бизнеса. В качестве подопечной Татьяне Брухуновой досталась Елена Александрова – типичная «пацанка», в прошлом работавшая в полиции. Девушка предпочитает простую и часто мужскую одежду, носит короткую стрижку и нередко красит волосы в яркие цвета. Все бы ничего, если бы супруг участницы «Модного приговора» не считал идеалом женской красоты Мэрлин Монро. Эту проблему предстоит решать не только Татьяне Брухуновой, но и постоянным ведущим шоу – Александру Васильеву и Эвелине Хромченко.Следует отметить, что молодая возлюбленная комика Евгения Петросяна пришлась по душе многим телезрителям. Они отмечают ее непосредственность, искренность и доброту.