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Молодая возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова приняла участие в «Модном приговоре»

Молодая возлюбленная комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приняла участие в съемках очередного выпуска «Модного приговора». На популярную передачу ее позвали в качестве защитницы одной из героинь.
Молодая возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова приняла участие в «Модном приговоре»

Создатели шоу «Модный приговор» уже успели рассказать, почему приняли решение пригласить к себе молодую возлюбленную Евгения Петросяна. По их словам, они решили устроить себе и зрителям «Первоапрельскую неделю смеха и юмора», в течении которой приглашают в свою передачу самых веселых и непосредственных женщин российского шоу-бизнеса. В качестве подопечной Татьяне Брухуновой досталась Елена Александрова – типичная «пацанка», в прошлом работавшая в полиции. Девушка предпочитает простую и часто мужскую одежду, носит короткую стрижку и нередко красит волосы в яркие цвета. Все бы ничего, если бы супруг участницы «Модного приговора» не считал идеалом женской красоты Мэрлин Монро. Эту проблему предстоит решать не только Татьяне Брухуновой, но и постоянным ведущим шоу – Александру Васильеву и Эвелине Хромченко.

Следует отметить, что молодая возлюбленная комика Евгения Петросяна пришлась по душе многим телезрителям. Они отмечают ее непосредственность, искренность и доброту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:26

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