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Анфиса Чехова в Турции посетила хамам по местным традициям

Анфиса Чехова недавно решила устроить себе отпуск и встретиться в Турции с подругой, так как это ежегодная традиция знаменитости. Во время отдыха звезда отправилась в хамам, посетив его по всем местным традициям, о чем рассказала в Instagram.
Анфиса Чехова в Турции посетила хамам по местным традициям

Анфиса Чехова показала несколько снимков, где предстала в голубом купальнике и показала идеальную фигуру. На одной из фотографий телеведущая лежит у бассейна, подняв одну руку вверх. Также звезда искупалась в пене и использовала необычный веник.

В описании к посту Анфиса Чехова рассказала, что в Турции посещение хамама сопровождается скрабирующими мочалками, мешочками с мыльной пеной и массажем. Там часто отмечают девичники перед свадьбой. Сама телеведущая замуж выходить пока не намерена, потому просто посетила хамам, так как любит такие процедуры.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:33

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