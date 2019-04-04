Анфиса Чехова в Турции посетила хамам по местным традициям

Анфиса Чехова показала несколько снимков, где предстала в голубом купальнике и показала идеальную фигуру. На одной из фотографий телеведущая лежит у бассейна, подняв одну руку вверх. Также звезда искупалась в пене и использовала необычный веник.В описании к посту Анфиса Чехова рассказала, что в Турции посещение хамама сопровождается скрабирующими мочалками, мешочками с мыльной пеной и массажем. Там часто отмечают девичники перед свадьбой. Сама телеведущая замуж выходить пока не намерена, потому просто посетила хамам, так как любит такие процедуры.