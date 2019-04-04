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Ученые: Ностальгия связана с неудовлетворенностью текущей жизнью

Американские ученые провели исследование и изучили проблему ностальгии. Оказалась, что воспоминания о прошлом в большинстве случаев связаны с неудовлетворенностью в текущей жизни, поэтому эти переживания нельзя считать положительным.
Ученые: Ностальгия связана с неудовлетворенностью текущей жизнью

Ученые отмечают, многие люди воспринимают ностальгию как нечто хорошее, позволяющее погрузиться и вспомнить прошлый опыт, заново его прожить и прочувствовать. Для того, чтобы узнать истинное положение дел, исследователи из США в течении 14 дней проводили анкетирование 230 студентов одного из университетов. Они отвечали на вопросы, связанные с положительными или отрицательными отношениями с друзьями и близкими, удовлетворенностью текущей жизнью, переживаниями из-за неудач в обучении, семейных неурядиц и другого.

Обобщив полученные ответы, ученые узнали, что ностальгию нельзя назвать однозначно хорошим чувством, и даже нейтральным. Специалисты уверены, правильное определение должно звучать так: «смешанная эмоция, но преимущественно отрицательная». Исследователи из США отмечают, обычно люди предпочитают вспомнить были времена тогда, когда они не удовлетворены текущим положением дел в их жизни.

После «сеанса ностальгии» человек опять возвращается в ту реальность, что ему не нравится, а это приводит к сильному контрасту и возникновению смешанных, а также негативных эмоций.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:46

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