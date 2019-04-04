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"Игровые будни": Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри гоняют любимые машинки по треку

Максим Галкин на своей странице в Instagram показал, во что любят играть его дети - Лиза и Гарри. Юморист отметил, что именно так проходят "игровые будни" в их с Примадонной семье.
"Игровые будни": Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри гоняют любимые машинки по треку

На ролике Максим Галкин вместе с детьми берет машинки и едет на лифте на нижний этаж своего загородного замка. Там юморист помогает детям включить машинки, а затем запустить их на треке, чтобы посоревноваться по скорости. Затем Гарри остается с отцом, разглядывая интересные игрушки, а Лиза отправляется к маме - Алле Пугачевой, помочь ей выбрать правильные цвета для новой картины.

Поклонники похвалили Максима Галкина и Аллу Пугачеву за такое отношение к детям, и отметили, что наследники юмориста и Примадонны очень талантливы. Многие предположили, скорее всего брат и сестра пойдут по стопам родителей и в будущем выберут творческие профессии.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:23

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