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Audi A3 Sportback четвёртого поколения заметили на тестах

Audi A3 Sportback четвёртой генерации впервые заметили в рамках тестов. Премьера авто должна состояться ближе к концу текущего года.
Audi A3 Sportback четвёртого поколения заметили на тестах

В продажу транспортное средство поступит в начале следующего года. Из опубликованных в Сети фото видно, что тестовый прототип A3 не отличается кардинально от своего предшественника, хотя задняя и передняя оптика была обновлена. Фотографии салона пока отсутствуют. По всей видимости, дизайнеры будут использовать аналогичные решения, как и в случае прочих моделей бренда. Также в настоящее время отсутствует техническая информация о новом авто.

Имеются данные, что основой транспортного средства станет модульная платформа MQB. Модель оснащается 3/4-цилиндровыми силовыми агрегатами. Также возможно появление гибридной версии.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:37

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