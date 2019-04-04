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Жена Георгия Данелии о смерти режиссера: «Мы к этому были совершенно не готовы»

Жена режиссера Георгия Данелии Галина Данелия-Юркова рассказала о своих переживаниях во время болезни мужа. По словам супруги знаменитости, к его уходу из жизни она и родственники были совершенно не готовы.
Жена Георгия Данелии о смерти режиссера: «Мы к этому были совершенно не готовы»

В феврале Георгию Данелии стало плохо, после чего он попал в хорошую, по словам Галины Данелии-Юрковой, клинику, врачи делали все возможное и от них зависящее. Так как воспаление легких у режиссера оказалось запущенным, оптимальным выходом стала бы пересадка органа, однако сделать ее не представлялось возможным.

Георгию Данелии было 88 лет, а также болезнь поразила практически всю поверхность его легких. Тем не менее, родные до последнего были рядом с режиссером, надеялись на чудо, которого, увы, не произошло. Галина Данелия-Юркова рассказала, после ухудшения состояния разговаривать Георгий Данелия уже не мог - в трахею вставили трубку, чтобы он дышал.

«Мы к этому были совершенно не готовы», - рассказала вдова режиссера в интервью «Комсомольской правде». Он вышел из комы, состояние улучшилось, все надеялись на дальнейшее выздоровление, однако сердце великого человека остановилось.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:45

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