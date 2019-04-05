Меган Маркл не хочет показывать ребенка общественности сразу после родов

Об этом стало известно совсем недавно. Меган Маркл хочет провести свои роды и последующий после этого период в спокойной обстановке и вдали от внимания общественности. Жена принца Гарри не собирается показывать ребенка сразу после родов, а предпочитает подождать, пока он слегка подрастет. Подобное решение уже вызвало в Великобритании шквал критики, ведь демонстрация младенца – это сформированная традиция, заложенная принцессой Дианой, а потом продолженная Кейт Мидлтон. Сама Герцогиня Сассекская не видит в этом необходимости и не скрывает своего мнения.По этой же причине роды Меган Маркл состоятся не в госпитале Святой Марии в Лондоне, где на свет появлялись все последние поколения королевской семьи, а в больнице Винздоре, расположенной недалеко от ее с принцем Гарри домом. Еще одной причиной, по которой герцогиня Сассекская не хочет показывать своего наследника общественности, стало то, что он не является прямым наследником престола.Меган Маркл посчитала все эти факты достаточными для того, чтобы пойти против мнения значительной части королевской семьи.