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Ученые: В прошлом на астероидах могли быть вулканы железа

Две группы американских ученых, используя разные подходы, смогли доказать, что в прошлом на многих астероидах могли действовать вулканы. Они извергали железо, затем планомерно остывали и затвердевали, пока не превратились в большие окаменелости.
Ученые: В прошлом на астероидах могли быть вулканы железа

Подобные исследования ученых приурочены к предстоящей в 2022 году отправке зонда NASA к астероиду Психея. По мнению специалистов, может существовать два пути формирования подобных железных космических тел: ферровулканизм и образование каменистой оболочки из-за наличия в составе ядра камня и серы. Ученые отмечают, некоторые астероиды в своем прошлом были ядрами уничтоженных планет и сформировались в самом начале процесса образования Вселенной.

В таком случае может быть два типа железных астероидов. Первые – эта те, где металл и составляет поверхность космического тела, а вторые – те, где он находится под плотной коркой камня. В первом случае астероиды планомерно остывали и их вулканическая деятельность прекращалась, а во втором - активные процессы могли происходить куда дольше и изредка прорывались на поверхность, где и образовывали железные наросли.

Ученые отмечают, к таким идеям их привел рыхлый вид поверхности Психеи. Она сразу показалась исследователям тонкой и нестабильной. Более точную информацию NASA сможет получить после завершения работы специального зонта, направленного к этому астероиду.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:11

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