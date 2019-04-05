Ученые: В прошлом на астероидах могли быть вулканы железа





Подобные исследования ученых приурочены к предстоящей в 2022 году отправке зонда NASA к астероиду Психея. По мнению специалистов, может существовать два пути формирования подобных железных космических тел: ферровулканизм и образование каменистой оболочки из-за наличия в составе ядра камня и серы. Ученые отмечают, некоторые астероиды в своем прошлом были ядрами уничтоженных планет и сформировались в самом начале процесса образования Вселенной.В таком случае может быть два типа железных астероидов. Первые – эта те, где металл и составляет поверхность космического тела, а вторые – те, где он находится под плотной коркой камня. В первом случае астероиды планомерно остывали и их вулканическая деятельность прекращалась, а во втором - активные процессы могли происходить куда дольше и изредка прорывались на поверхность, где и образовывали железные наросли.Ученые отмечают, к таким идеям их привел рыхлый вид поверхности Психеи. Она сразу показалась исследователям тонкой и нестабильной. Более точную информацию NASA сможет получить после завершения работы специального зонта, направленного к этому астероиду.