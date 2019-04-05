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Chevrolet Corvette C8 получил цифровую приборную панель

В Сети появились шпионские фото нового автомобиля Chevrolet Corvette C8. После изучения снимков выяснилось, что в салоне транспортного средства появится цифровая панель.
Chevrolet Corvette C8 получил цифровую приборную панель

В машине имеется скошенный сверху и снизу руль. В центральной части панели располагается тахометр с внутренним цифровым спидометром. На дисплее могут отображаться сведения комплекса и настройки шасси.

Как гласит пока еще неподтвержденная информация, Chevrolet Corvette C8 выйдет на рынок с двумя турбированными и одним атмосферным агрегатами. Базовая модификация купе получит 6,2-литровый мотор V8 с функцией впрыскивания горючего. В роли трансмиссии выступит роботизированная коробка передач на восемь скоростей.

Презентация Chevrlet Corvette C8 должна произойти в скором времени, так как выход автомобиля в продажу ожидается летом этого года.



 
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Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:13

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