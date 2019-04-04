Oppo запатентовала необычный смартфон с выдвижным экраном
Компания Oppo запатентовала действительно необычный смартфон. Новинка имеет небольшой выдвижной экран, появляющийся из верхней части устройства.
Об этом стало известно благодаря опубликованным документам Всемирной организации интеллектуальной собственности. Именно она представила мировой общественности патент на необычный смартфон от компании Oppo. Всего в документах значатся два варианта с выдвижным экраном: с небольшим, выезжающим из верхней части корпуса, и с большим, работающий по принципу слайдера. Второй вариант вряд ли способен удивить как экспертов, так и простых пользователей, чего не скажешь о первом. Официально он получил такое описание: «электронное устройство с панелью дисплея».
Следует отметить, что в этом случае оба экрана не являются гнущимися, она самые обычные. Просто один из них, малый, способен в необходимый пользователю момент выезжать из верхней части корпуса. Самый интересный при этом момент – это то, что фронтальная камера и динамик, согласно патенту компании Oppo, расположены на тонкой верхней полоске большого экрана. Эксперты предположили, что малый экран можно будет использовать для той информации, которую пользователь не желает видеть на основном дисплее. Также применение такому смартфону можно найти в играх и приложениях, которые расположат на нем вспомогательные кнопки, еще там могут появляться уведомления во время просмотра видеозаписей.
Об этом стало известно благодаря опубликованным документам Всемирной организации интеллектуальной собственности. Именно она представила мировой общественности патент на необычный смартфон от компании Oppo. Всего в документах значатся два варианта с выдвижным экраном: с небольшим, выезжающим из верхней части корпуса, и с большим, работающий по принципу слайдера. Второй вариант вряд ли способен удивить как экспертов, так и простых пользователей, чего не скажешь о первом. Официально он получил такое описание: «электронное устройство с панелью дисплея».
Следует отметить, что в этом случае оба экрана не являются гнущимися, она самые обычные. Просто один из них, малый, способен в необходимый пользователю момент выезжать из верхней части корпуса. Самый интересный при этом момент – это то, что фронтальная камера и динамик, согласно патенту компании Oppo, расположены на тонкой верхней полоске большого экрана. Эксперты предположили, что малый экран можно будет использовать для той информации, которую пользователь не желает видеть на основном дисплее. Также применение такому смартфону можно найти в играх и приложениях, которые расположат на нем вспомогательные кнопки, еще там могут появляться уведомления во время просмотра видеозаписей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:58