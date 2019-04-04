Обнародован настоящий снимок ключевой запчасти iPhone XI





На показанном на фотографии шасси станут устанавливаться все детали новой модели. Технические отверстия дают возможность увидеть, каким образом будут размещаться модули камеры в iPhone XI. Обозреватели сопоставили полученное изображение с рендером смартфона, обнародованном еще в начале года, и решили, что совпадение является идеальным.У iPhone XI появится квадратная камера в верхнем правом углу на обратной стороне и ее разработчики могут оснастить тремя модулями.