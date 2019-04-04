Обнародован настоящий снимок ключевой запчасти iPhone XI
Инсайдеры обнародовали в Интернете первый настоящий снимок ключевой запчасти нового смартфона iPhone XI. Изображение размещено на портале Slashleaks.
На показанном на фотографии шасси станут устанавливаться все детали новой модели. Технические отверстия дают возможность увидеть, каким образом будут размещаться модули камеры в iPhone XI. Обозреватели сопоставили полученное изображение с рендером смартфона, обнародованном еще в начале года, и решили, что совпадение является идеальным.
У iPhone XI появится квадратная камера в верхнем правом углу на обратной стороне и ее разработчики могут оснастить тремя модулями.
На показанном на фотографии шасси станут устанавливаться все детали новой модели. Технические отверстия дают возможность увидеть, каким образом будут размещаться модули камеры в iPhone XI. Обозреватели сопоставили полученное изображение с рендером смартфона, обнародованном еще в начале года, и решили, что совпадение является идеальным.
У iPhone XI появится квадратная камера в верхнем правом углу на обратной стороне и ее разработчики могут оснастить тремя модулями.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:34