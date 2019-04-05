Сын Дмитрия Нагиева Кирилл поздравил отца архивной фотографией
Сын Дмитрия Нагиева поздравил отца с днем рождения и опубликовал в личном аккаунте в Instagram архивное фото, где его родитель изображен еще совсем молодым человеком. Известный актер и шоумен 4 апреля отмечает 52-летие.
На изображении Кирилл Нагиев показан еще маленьким мальчиком. Позирующие в темных очках отец и сын смотрятся в кадре довольно солидно и симпатично. «С днем рождения, папа!», - написал под снимком наследник актера.
Определенные подписчики посчитали, что на этом фотоснимке Дмитрию Нагиеву не больше 25 лет, а другие, присоединяясь к поздравлениям, заявили о важности после преодоления возрастного порога в 50 лет следить за состоянием собственного здоровья.
До этого Кирилл Нагиев опубликовал в Сети изображение, где предстал перед своими почитателями без верхней одежды. По его словам, в его семье имеется традиция - представители очередного поколения портят настроение прежнему.
На изображении Кирилл Нагиев показан еще маленьким мальчиком. Позирующие в темных очках отец и сын смотрятся в кадре довольно солидно и симпатично. «С днем рождения, папа!», - написал под снимком наследник актера.
Определенные подписчики посчитали, что на этом фотоснимке Дмитрию Нагиеву не больше 25 лет, а другие, присоединяясь к поздравлениям, заявили о важности после преодоления возрастного порога в 50 лет следить за состоянием собственного здоровья.
До этого Кирилл Нагиев опубликовал в Сети изображение, где предстал перед своими почитателями без верхней одежды. По его словам, в его семье имеется традиция - представители очередного поколения портят настроение прежнему.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:11