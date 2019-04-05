Сын Дмитрия Нагиева Кирилл поздравил отца архивной фотографией

На изображении Кирилл Нагиев показан еще маленьким мальчиком. Позирующие в темных очках отец и сын смотрятся в кадре довольно солидно и симпатично. «С днем рождения, папа!», - написал под снимком наследник актера.Определенные подписчики посчитали, что на этом фотоснимке Дмитрию Нагиеву не больше 25 лет, а другие, присоединяясь к поздравлениям, заявили о важности после преодоления возрастного порога в 50 лет следить за состоянием собственного здоровья.До этого Кирилл Нагиев опубликовал в Сети изображение, где предстал перед своими почитателями без верхней одежды. По его словам, в его семье имеется традиция - представители очередного поколения портят настроение прежнему.