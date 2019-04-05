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Елена Малышева предложила спать взрослым людям не больше 5 часов в сутки

Ведущая Елена Малышева предложила зрителям спать не больше пяти часов в сутки. Она считает, что в обратном случае возрастает риск появления всяческих болезней.
Елена Малышева предложила спать взрослым людям не больше 5 часов в сутки

Малышева рассказала о недавних исследованиях, по которым взрослым людям, в зависимости от их образа жизни и состояния организма, достаточно спать чуть больше 4.5 часов. За данный период времени организм якобы может в полной мере восстановиться, в связи с чем отдыхать больше чревато опасными заболеваниями. При этом ведущая не уточнила, какие именно болезни могут возникнуть у человека.
Ведущая заметила, что речь идет о человеке старше 25 лет, лицам 18-25 лет разрешается спать от семи часов, а подросткам рекомендуется отдыхать до девяти часов.

Елена Малышева восхищается режиссером Никитой Михалковым. Он, по мнению телезвезды, спит не больше пяти часов и вспоминает слова Наполеона Бонапарта, который говорил, что отводит для сна только четыре часа.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:11

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