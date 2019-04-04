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Александр Васильев: «После развода Ирина Безрукова расцвела»

Историк мод и стилист Александр Васильев высказал свое мнение о внешности и гардеробе Ирины Безруковой. По его мнению, после развода актриса буквально «расцвела» и выглядит великолепно.
Александр Васильев: «После развода Ирина Безрукова расцвела»

Александр Васильев рассказывает, Ирина Безрукова всегда правильно реагировала на его советы и критику, никогда не обижалась и старалась исправить отмеченные недочеты. По мнению историка мод, актриса имеет прекрасные чувства вкуса и стиля, поэтому ему никогда не приходилось обсуждать весь образ артистки, в этом не было необходимости. Обычно стилист обращал внимание на определенные детали и неточности, исправить которые не составляет проблем.

Ирину Безрукову Александр Васильев может поставить в пример всем современным звездам шоу-бизнеса. По его мнению, актриса удачно сочетает женственные образы с деловыми костюмами, а также ей удалось найти грань между присутствием и отсутствием макияжа. Стилист отмечает, подобное сочетание стоит многого, поэтому он не может его игнорировать. Также историк мод обратил внимание на общий внешний вид артистки и напомнил, что звезде уже 54 года, хотя больше сорока ей сложно дать.

Такой шикарный внешний вид, дополненный чувством стиля, делает из Ирины Безруковой образцовый пример, уверен Александр Васильев. Он отметил, все сказанное им выше - это ничто по сравнению с тем, как актриса «расцвела» после развода. Стилист отмечает, изменения в жизни пошли на пользу артистке и это заметно даже по ее глазам.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:11

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