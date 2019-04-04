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Экстрасенсы предрекли, что через полгода Ольга Рапунцель покинет «Дом-2»

Специалисты убеждены, что через полгода «бренд» телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель навсегда покинет Периметр.
Экстрасенсы предрекли, что через полгода Ольга Рапунцель покинет «Дом-2»

По мнению экстрасенсов, в подобном исходе событий будет виновата именно Ольга.

Несколько часов назад в интернете появилась статья, в которой эксперты сделали предсказание на будущее участницы «Дома-2», а также рассказали, какая судьба ждет маленькую Василису.

Парапсихолог Мария Вайн убеждена, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко созданы друг для друга, поэтому еще долго будут вместе, а разрыва брака, несмотря на многочисленные скандалы, не будет.
«Через полгода участие на «Доме-2» для Рапунцель может закончиться», - подчеркнула экстрасенс.

Экстрасенсы предрекли, что через полгода Ольга Рапунцель покинет «Дом-2»

По словам Вайн, в уходе с реалити-шоу «Дом-2» будет виновата длинноволосая красавица, которая в очередной раз вступит с руководством проекта в серьезный конфликт.

Также специалист просмотрела будущее единственной наследницы Рапунцель и Дмитренко и отметила, что у Василисы очень «хорошая природная защита». Нужно сказать, что Мария даже дала Ольге и Дмитрию совет. Вайн посоветовала парочке с малых лет отдать дочь на танцы, ведь малышка невероятно талантливая и целеустремленная девочка.

К слову, с предсказаниями Вайн согласился и эксперт по ауре Илья Саглиани, который заявил, что Василиса реализует себя в творчестве. Также специалист подметил, что из малышки получится очень хорошая актриса, сообщает Dom2Life.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:04

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