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Эксперт из Румынии объяснил, почему F-35 нельзя считать «невидимыми»

Американские самолеты F-35, F-22 и B-2 в действительности не являются невидимыми для российских радаров. Об этом заявил румынский военный специалист Валентин Василеску, как передает «ПолитРоссия».
Эксперт из Румынии объяснил, почему F-35 нельзя считать «невидимыми»

Проекты этих машин создавались так, дабы образованные на входе впускных патрубков фюзеляжа и крыльев углы не могли отражать радиолокационное излучение с волнами в разных диапазонах, в частности, миллиметровых и сантиметровых. Дело в том, что почти все радары на Земле функционируют именно в таком диапазоне.

Обладающие волнами длиной в десятки метров устройства умеют регистрировать в небе самолеты F-35, в отличие от радаров. Данный механизм, способный фиксировать в небе якобы невидимые машины, имеет много неудобств и менее развит, и примером этому можно назвать сконструированный в РФ радар 29Б6 «Контейнер», контролирующий пространство всего на дистанции до 3000 километров.

Стоит помнить о таком навигационном инструменте как GPS. К примеру, станция «Житель» умеет отслеживать прием и передачу сигнала между самолетами и аэродромом. Данный механизм обучен перехватывать звуковые передачи GPS у F-35. Если настроить прибор на поиск самолетов противника, то радиолокационные структуры смогут без особых сложностей найти любую машину пятого поколения.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:20

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