Эксперт из Румынии объяснил, почему F-35 нельзя считать «невидимыми»
Американские самолеты F-35, F-22 и B-2 в действительности не являются невидимыми для российских радаров. Об этом заявил румынский военный специалист Валентин Василеску, как передает «ПолитРоссия».
Проекты этих машин создавались так, дабы образованные на входе впускных патрубков фюзеляжа и крыльев углы не могли отражать радиолокационное излучение с волнами в разных диапазонах, в частности, миллиметровых и сантиметровых. Дело в том, что почти все радары на Земле функционируют именно в таком диапазоне.
Обладающие волнами длиной в десятки метров устройства умеют регистрировать в небе самолеты F-35, в отличие от радаров. Данный механизм, способный фиксировать в небе якобы невидимые машины, имеет много неудобств и менее развит, и примером этому можно назвать сконструированный в РФ радар 29Б6 «Контейнер», контролирующий пространство всего на дистанции до 3000 километров.
Стоит помнить о таком навигационном инструменте как GPS. К примеру, станция «Житель» умеет отслеживать прием и передачу сигнала между самолетами и аэродромом. Данный механизм обучен перехватывать звуковые передачи GPS у F-35. Если настроить прибор на поиск самолетов противника, то радиолокационные структуры смогут без особых сложностей найти любую машину пятого поколения.
Проекты этих машин создавались так, дабы образованные на входе впускных патрубков фюзеляжа и крыльев углы не могли отражать радиолокационное излучение с волнами в разных диапазонах, в частности, миллиметровых и сантиметровых. Дело в том, что почти все радары на Земле функционируют именно в таком диапазоне.
Обладающие волнами длиной в десятки метров устройства умеют регистрировать в небе самолеты F-35, в отличие от радаров. Данный механизм, способный фиксировать в небе якобы невидимые машины, имеет много неудобств и менее развит, и примером этому можно назвать сконструированный в РФ радар 29Б6 «Контейнер», контролирующий пространство всего на дистанции до 3000 километров.
Стоит помнить о таком навигационном инструменте как GPS. К примеру, станция «Житель» умеет отслеживать прием и передачу сигнала между самолетами и аэродромом. Данный механизм обучен перехватывать звуковые передачи GPS у F-35. Если настроить прибор на поиск самолетов противника, то радиолокационные структуры смогут без особых сложностей найти любую машину пятого поколения.
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:20