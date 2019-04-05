В Сети появились фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy
В Сети появились фотографии нового бюджетного седана Nissan Sylphy. Официальное представление новинки должно пройти в рамках предстоящего Международного автосалона в Шанхае.
Фотографии появились в Сети без какого-либо описания и даже намека, поэтому экспертам пришлось самостоятельно «выжимать» всю информацию о новом бюджетном седане Nissan Sylphy из этих снимков. О том, что это обновленная версия именно данной модели, понятно по шильдику, расположенному на левой части багажника автомобиля. На рынках некоторых стран такую машину продают под названием Sentra. Обновленный бюджетный седан Nissans Sylphy получил более агрессивный дизайн, выраженный в необычной форме радиаторной решетки, а также общих линиях кузова, «стекающихся» к самому краю капота.
Ранее в Сети появлялась информация о том, что новая версия этой модели получит более крупные габариты, но по опубликованным фотографиям сложно подтвердить или опровергнуть это. Согласно этим же слухам, Nissan Sylphy должен получить 1,6-литровый двигатель, способный генерировать 137 лошадиных сил. Официальную премьеру новинки стоит ждать уже на предстоящем Международном автосалоне в Шанхае, намеченном на середину апреля. Там японский автопроизводитель должен представить публике несколько выставочных вариантов этой модели.
Фотографии появились в Сети без какого-либо описания и даже намека, поэтому экспертам пришлось самостоятельно «выжимать» всю информацию о новом бюджетном седане Nissan Sylphy из этих снимков. О том, что это обновленная версия именно данной модели, понятно по шильдику, расположенному на левой части багажника автомобиля. На рынках некоторых стран такую машину продают под названием Sentra. Обновленный бюджетный седан Nissans Sylphy получил более агрессивный дизайн, выраженный в необычной форме радиаторной решетки, а также общих линиях кузова, «стекающихся» к самому краю капота.
Ранее в Сети появлялась информация о том, что новая версия этой модели получит более крупные габариты, но по опубликованным фотографиям сложно подтвердить или опровергнуть это. Согласно этим же слухам, Nissan Sylphy должен получить 1,6-литровый двигатель, способный генерировать 137 лошадиных сил. Официальную премьеру новинки стоит ждать уже на предстоящем Международном автосалоне в Шанхае, намеченном на середину апреля. Там японский автопроизводитель должен представить публике несколько выставочных вариантов этой модели.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:11