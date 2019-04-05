Новый Apple Watch Series 5 получит OLED-экран от Japan Display





Series 5 представят в конце текущего года. При этом Apple переводит потенциальных своих поставщиков непосредственно на производство OLED. Поэтому имеется вероятность, что iPhone 2019 вообще не получат экраны LCD. Japan Display собирается на этой неделе привлечь 990 000 000 долларов как дополнительное финансирование. Apple укрепляет цепочки поставок современных дисплеев OLED для сокращения зависимости от Samsung, поставляющей мониторы для версий iPhone X/XS/XS Max.По некоторым слухам, в будущей вариации Apple Watch должны появиться новые кнопки. Они физически не щелкают, однако обеспечивают с пользователем во время касания тактильную обратную связь.