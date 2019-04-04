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Эксперты: Смартфоны Xiaomi и Redmi имеют критическую уязвимость

Эксперты узнали, что смартфоны Xiaomi и Redmi имеют критическую уязвимость. Ею могут воспользоваться злоумышленники и получить доступ к личным данным пользователей.
Эксперты: Смартфоны Xiaomi и Redmi имеют критическую уязвимость

Об этом рассказали эксперты компании Check Point Software Technologies. По их словам, все дело в приложении Guard Provider, призванном защищать устройство от вредоносных программ, но самом являющимся уязвимостью. При подключении к общей сети Wi-Fi оно использует незащищенное соединение для того, чтобы передавать данные серверу. Злоумышленники могут не только перехватить эту информацию, но и воспользоваться лазейкой для загрузки на смартфон того, что им захочется. Это может быть вирус-вымогатель, скрытая программа для слежения за пользователем, утилита для получения доступа к личным данным человека и другое.

Эксперты компании Check Point Software Technologies отмечают, вся проблема в том, что приложение Guard Provider является встроенным в оболочку операционной системы смартфонов Xiaomi и Redmi. Это означает, что его нельзя ни удалить, ни отключить. Поэтому эксперты сразу же обратились к официальным представителям китайского технологического гиганта и сообщили им о проблеме. После этого компания Xiaomi выпустила обновление, призванное устранить уязвимость. Удалось ли это сделать, пока неизвестно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:36

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