Эксперты: Смартфоны Xiaomi и Redmi имеют критическую уязвимость





Об этом рассказали эксперты компании Check Point Software Technologies. По их словам, все дело в приложении Guard Provider, призванном защищать устройство от вредоносных программ, но самом являющимся уязвимостью. При подключении к общей сети Wi-Fi оно использует незащищенное соединение для того, чтобы передавать данные серверу. Злоумышленники могут не только перехватить эту информацию, но и воспользоваться лазейкой для загрузки на смартфон того, что им захочется. Это может быть вирус-вымогатель, скрытая программа для слежения за пользователем, утилита для получения доступа к личным данным человека и другое.Эксперты компании Check Point Software Technologies отмечают, вся проблема в том, что приложение Guard Provider является встроенным в оболочку операционной системы смартфонов Xiaomi и Redmi. Это означает, что его нельзя ни удалить, ни отключить. Поэтому эксперты сразу же обратились к официальным представителям китайского технологического гиганта и сообщили им о проблеме. После этого компания Xiaomi выпустила обновление, призванное устранить уязвимость. Удалось ли это сделать, пока неизвестно.