АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Историки представили ТОП-5 самых смертоносных видов косметики
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Актер Иван Краско в 88 лет сделал предложение своей бывшей жене

Российский актер Иван Краско, несмотря на свой почетный возраст, артисту уже 88 лет, сделал своей бывшей жене Наталье Вяль предложение. Он заявил, что больше не влюбится ни в кого другого и останется с ней «до конца».
Актер Иван Краско в 88 лет сделал предложение своей бывшей жене

В последние годы личная жизнь 88-летнего Ивана Краско постоянно обсуждается общественностью. Все дело в том, что актер театра и кино постоянно удивляет людей своими необычными решениями на «личном фронте». Сначала он женился на Натальей Шевель, которой на 60 лет меньше, чем ему. Отношения у пары не сложились, так как супруга не захотела рожать актеру детей, а Иван Краско не желал терпеть подобного отношения к себе и подал на развод. После этого актер вернулся к своей бывшей супруге Наталье Вяль, чей возраст также меньше его, но уже на 47 лет. Именно в браке с ней артист растил двух сыновей – Федора и Ивана.

Теперь Иван Краско и Наталья Вяль живут в одной квартире как сожители. Актер отмечает, что он переосмыслил свое поведение и готов опять взять на себя ответственность. Артист предложил женщине свою руку и сердце, но та пока не дала ответа.

Иван Краско заверил свою бывшую, и возможно, будущую супругу, что больше ни в кого не влюбится и будет с ней «до самого конца».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Ностальгия связана с
Audi A3 Sportback четвёртого поколения
Анфиса Чехова в Турции посетила хамам
Учёные: Получасовая прогулка на природе
"Игровые будни": Максим Галкин показал,
Актер Иван Краско в 88 лет сделал
Oppo запатентовала необычный смартфон с
Жена Георгия Данелии о смерти
Обнародован настоящий снимок ключевой
Эксперт из Румынии объяснил, почему
Небывалый ажиотаж: обнинский
Экстрасенсы предрекли, что через
Пользователи Сети скорбят в связи со
Эксперты: Смартфоны Xiaomi и Redmi
Гендиректор «Мосфильма» Карен
Илья Яббаров предложил Безусу и
В РФ прокомментировали слова польского
В Татарстане введен в эксплуатацию
Учёные нашли внутри «сверхглубокого»
Новое спортивное купе Toyota Supra
Никита Джигурда назвал Ксению Собчак
Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет
Историки представили ТОП-5 самых
Уникальный и талантливый: Кинорежиссер
Ученые: "Интуитивная диета" является
Российские дилеры Volvo начали прием
Злата Домнина не выдержала грубого
Учёные: Свежий хлеб может вызывать
Обновленный автопилот Tesla сможет
«Расходиться стали уже под утро»:
Просмотреть все новости