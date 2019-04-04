Актер Иван Краско в 88 лет сделал предложение своей бывшей жене
Российский актер Иван Краско, несмотря на свой почетный возраст, артисту уже 88 лет, сделал своей бывшей жене Наталье Вяль предложение. Он заявил, что больше не влюбится ни в кого другого и останется с ней «до конца».
В последние годы личная жизнь 88-летнего Ивана Краско постоянно обсуждается общественностью. Все дело в том, что актер театра и кино постоянно удивляет людей своими необычными решениями на «личном фронте». Сначала он женился на Натальей Шевель, которой на 60 лет меньше, чем ему. Отношения у пары не сложились, так как супруга не захотела рожать актеру детей, а Иван Краско не желал терпеть подобного отношения к себе и подал на развод. После этого актер вернулся к своей бывшей супруге Наталье Вяль, чей возраст также меньше его, но уже на 47 лет. Именно в браке с ней артист растил двух сыновей – Федора и Ивана.
Теперь Иван Краско и Наталья Вяль живут в одной квартире как сожители. Актер отмечает, что он переосмыслил свое поведение и готов опять взять на себя ответственность. Артист предложил женщине свою руку и сердце, но та пока не дала ответа.
Иван Краско заверил свою бывшую, и возможно, будущую супругу, что больше ни в кого не влюбится и будет с ней «до самого конца».
В последние годы личная жизнь 88-летнего Ивана Краско постоянно обсуждается общественностью. Все дело в том, что актер театра и кино постоянно удивляет людей своими необычными решениями на «личном фронте». Сначала он женился на Натальей Шевель, которой на 60 лет меньше, чем ему. Отношения у пары не сложились, так как супруга не захотела рожать актеру детей, а Иван Краско не желал терпеть подобного отношения к себе и подал на развод. После этого актер вернулся к своей бывшей супруге Наталье Вяль, чей возраст также меньше его, но уже на 47 лет. Именно в браке с ней артист растил двух сыновей – Федора и Ивана.
Теперь Иван Краско и Наталья Вяль живут в одной квартире как сожители. Актер отмечает, что он переосмыслил свое поведение и готов опять взять на себя ответственность. Артист предложил женщине свою руку и сердце, но та пока не дала ответа.
Иван Краско заверил свою бывшую, и возможно, будущую супругу, что больше ни в кого не влюбится и будет с ней «до самого конца».
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:11