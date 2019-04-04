Актер Иван Краско в 88 лет сделал предложение своей бывшей жене





В последние годы личная жизнь 88-летнего Ивана Краско постоянно обсуждается общественностью. Все дело в том, что актер театра и кино постоянно удивляет людей своими необычными решениями на «личном фронте». Сначала он женился на Натальей Шевель, которой на 60 лет меньше, чем ему. Отношения у пары не сложились, так как супруга не захотела рожать актеру детей, а Иван Краско не желал терпеть подобного отношения к себе и подал на развод. После этого актер вернулся к своей бывшей супруге Наталье Вяль, чей возраст также меньше его, но уже на 47 лет. Именно в браке с ней артист растил двух сыновей – Федора и Ивана.Теперь Иван Краско и Наталья Вяль живут в одной квартире как сожители. Актер отмечает, что он переосмыслил свое поведение и готов опять взять на себя ответственность. Артист предложил женщине свою руку и сердце, но та пока не дала ответа.Иван Краско заверил свою бывшую, и возможно, будущую супругу, что больше ни в кого не влюбится и будет с ней «до самого конца».