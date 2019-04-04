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Французский бренд Bugatti собирается выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga

Французский автомобильный бренд Bugatti планирует выпустить новую модель авто. Новинка может составить конкуренцию таким версиям как Lamborghini Urus , а также Bentley Bentayga.
Французский бренд Bugatti собирается выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga

Согласно предварительным данным, новой моделью французского бренда может стать «кросс», который оснащается гибридным либо электрическим силовым агрегатом. По словам главы компании, после вывода в свет нового транспортного средства флагманом бренда останется гиперкар Chiron.

Новый Bugatti разместится на позицию ниже указанной версии. Стоимость французской новинки не превысит 2 500 000 фунтов стерлингов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:11

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