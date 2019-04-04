В РФ прокомментировали слова польского генерала о ядерных ракетах против Москвы





Генерал сообщил, что в случае развертывания боевых действий на польской территории между Североатлантическим альянсом и РФ Запад может использовать любые средства для сдерживания оппонента, включая и ядерные ракеты.По мнению писателя и военного эксперта Александра Широкорада, на конфликт существенно настроена Варшава, а не Москва. Специалист подчеркнул, что войну желает начать именно Польша, а не ее сподвижники по НАТО.Прокомментировал речь Скшипчака и сенатор Франц Клинцевич. Он вспомнил басню о слоне и моське, где в роли первого выступает огромная Россия, на которого лает «моська» Польша в представлении политика. Особо удивлен Клинцевич и тем, что слова о нападении высказал профессиональный военнослужащий, хорошо понимающий самые трагические последствия ядерной войны.