АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Историки представили ТОП-5 самых смертоносных видов косметики
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Никита Джигурда назвал Ксению Собчак «трольщицей»

Известнейший актер, кинорежиссер, сценарист и исполнитель песен Никита Джигурда назвал бывшего кандидата на пост президента РФ Ксению Собчак «трольщицей».
Никита Джигурда назвал Ксению Собчак «трольщицей»

Несколько часов назад Джигурда опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, под которым высказал свое мнению об эпатажной тележурналистке. Стоит напомнить, что вчера Ксения представила публике свежий выпуск телешоу «Осторожно, Собчак», в котором приняла участие приятельница Никиты – Анастасия Волочкова.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждается эта серия, ведь Ксения неоднократно во время разговора с бывшей подругой пыталась «подколоть» ее и различными способами принижала важность балерины.

Известно, что Джигурда дружит с Волочковой, о чем, кстати, Анастасия несколько раз подчеркнула Ксении во время интервью. Судя по всему, именно поэтому Никита и решил вступиться за свою приятельницу и разместил у себя в профиле минутный ролик с шоу «Осторожно, Собчак».
Никита Джигурда назвал Ксению Собчак «трольщицей»

Под записью певец назвал танцовщицу «богиней», а вот экс-ведущую реалити-шоу «Дом-2» - «трольщицей». Также Джигурда в блоге подметил, что каждый делится с публикой тем, чем сам наделен.
«Настя делится любви покровом, а Ксюша носит и люббирует цинизма колпак», - написал Никита.

Нужно сказать, что публикация Джигурды не осталась незамеченной. По очереди фолловеры принялись поддерживать его пост, а кое-кто наоборот занял сторону Собчак, отметив, что Волочкова сама виновата в подобном исходе событий.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новое спортивное купе Toyota Supra
Никита Джигурда назвал Ксению Собчак
Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет
Историки представили ТОП-5 самых
Уникальный и талантливый: Кинорежиссер
Ученые: "Интуитивная диета" является
Российские дилеры Volvo начали прием
Злата Домнина не выдержала грубого
Учёные: Свежий хлеб может вызывать
Обновленный автопилот Tesla сможет
«Расходиться стали уже под утро»:
В компании Xiaomi заявили о начале
LADA Vesta в марте побила рекорды
Ученые раскрыли основные принципы ухода
Ксения Собчак припомнила Анастасии
Прощание с режиссером Георгием Данелией
Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу
Джейсон Момоа об инсульте Эмилии Кларк:
Марина Африкантова в первый день на
Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению
Актера Алексея Булдакова похоронят 8
Ольга Бузова игнорирует вопросы об
Эксперты рассказали, как уменьшить вред
Ольга Гобозова показала просторный дом,
Дмитрий Маликов и Анна Седокова
В Сети опубликовали рендер смартфона
Остановка сердца стала причиной ухода
Ученые: Ночные перекусы вызывают рак
В Москве умер известный режиссер
Смартфоны Motorola G7 и One получили
Просмотреть все новости