Никита Джигурда назвал Ксению Собчак «трольщицей»
Известнейший актер, кинорежиссер, сценарист и исполнитель песен Никита Джигурда назвал бывшего кандидата на пост президента РФ Ксению Собчак «трольщицей».
Несколько часов назад Джигурда опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, под которым высказал свое мнению об эпатажной тележурналистке. Стоит напомнить, что вчера Ксения представила публике свежий выпуск телешоу «Осторожно, Собчак», в котором приняла участие приятельница Никиты – Анастасия Волочкова.
Сейчас в социальных сетях активно обсуждается эта серия, ведь Ксения неоднократно во время разговора с бывшей подругой пыталась «подколоть» ее и различными способами принижала важность балерины.
Известно, что Джигурда дружит с Волочковой, о чем, кстати, Анастасия несколько раз подчеркнула Ксении во время интервью. Судя по всему, именно поэтому Никита и решил вступиться за свою приятельницу и разместил у себя в профиле минутный ролик с шоу «Осторожно, Собчак».
Под записью певец назвал танцовщицу «богиней», а вот экс-ведущую реалити-шоу «Дом-2» - «трольщицей». Также Джигурда в блоге подметил, что каждый делится с публикой тем, чем сам наделен.
Нужно сказать, что публикация Джигурды не осталась незамеченной. По очереди фолловеры принялись поддерживать его пост, а кое-кто наоборот занял сторону Собчак, отметив, что Волочкова сама виновата в подобном исходе событий.
Несколько часов назад Джигурда опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, под которым высказал свое мнению об эпатажной тележурналистке. Стоит напомнить, что вчера Ксения представила публике свежий выпуск телешоу «Осторожно, Собчак», в котором приняла участие приятельница Никиты – Анастасия Волочкова.
Сейчас в социальных сетях активно обсуждается эта серия, ведь Ксения неоднократно во время разговора с бывшей подругой пыталась «подколоть» ее и различными способами принижала важность балерины.
Известно, что Джигурда дружит с Волочковой, о чем, кстати, Анастасия несколько раз подчеркнула Ксении во время интервью. Судя по всему, именно поэтому Никита и решил вступиться за свою приятельницу и разместил у себя в профиле минутный ролик с шоу «Осторожно, Собчак».
Под записью певец назвал танцовщицу «богиней», а вот экс-ведущую реалити-шоу «Дом-2» - «трольщицей». Также Джигурда в блоге подметил, что каждый делится с публикой тем, чем сам наделен.
«Настя делится любви покровом, а Ксюша носит и люббирует цинизма колпак», - написал Никита.
Нужно сказать, что публикация Джигурды не осталась незамеченной. По очереди фолловеры принялись поддерживать его пост, а кое-кто наоборот занял сторону Собчак, отметив, что Волочкова сама виновата в подобном исходе событий.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:41