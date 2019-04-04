Историки представили ТОП-5 самых смертоносных видов косметики





Свинцовый макияж. В Средневековье и Новое время женщины отбеливали лица свинцовой смесью Ceruse. В случае неудачного его нанесения могли выпасть волосы, появлялись жуткие пятна, также не исключался и смертельный вариант.Мышьяк для лица. В конце позапрошлого века стали известны ядовитые свойства этого вещества. Между тем, это не останавливало энтузиасток применять его для удаления прыщей и веснушек.Капли Беладонна. Ядовитое одноименное растение женщины применяли для увеличения зрачков и придания им красноты. В итоге оно могло спровоцировать слепоту.Минерал Mercury rouge. Высокотоксичный и ярко-красный камень со ртутью в своем химическом составе использовался как макияж сотни лет, но приводил к смерти при попадании в кровь.Крем для кожи Radium. После открытия радия в конце XIX века его объявили революцией для достижения красоты, добавляя во всевозможные виды косметики, пока поздние исследования не показали его смертоносность.