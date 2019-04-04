Новое спортивное купе Toyota Supra экономит топливо





Эксперты отмечают, если кто-то покупает такой спортивный автомобиль как Toyota Supra, то он точно не переживает за его «прожорливость». Подобные условности совершенно не интересуют экономных японских инженеров, добившихся того, что их новый мощный 6-цилиндровый двигатель, установленный на эту модель, действительно можно назвать «экономичным».Согласно опубликованным данным, новое спортивное купе Toyota Supra расходует 9,8 литра в городе, 7,6 литра - на шоссе, а смешанный цикл требует 9,04 литра. По этим показателям японская новинка слегка уступает конкуренту из Германии – BMW Z4. Показатели этой модели: город – 9,41 литра, шоссе – 7,35 литра, а смешанный цикл – 8,4 литра. Эксперты отмечают, результаты двух этих моделей фактически идентичны, но при этом новая Toyota Supra на целых 80 «лошадок» сильнее.Покупателям представят несколько двигателей для этого спортивного купе. 4-цилиндровый будет доступен только в Японии, а 6-цилиндровый станет общемировым. Их мощность может составлять: 194, 255 и 335 лошадиных сил. Стоимость новой Toyota Supra будет начинаться от 50 тысяч долларов или 3 млн 275 тысяч рублей по текущему курсу валют.