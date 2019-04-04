АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Историки представили ТОП-5 самых смертоносных видов косметики
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

Новое спортивное купе Toyota Supra экономит топливо

Стали известны некоторые подробности о новом спортивном купе Toyota Supra. Опубликованные данные позволяют сделать вывод о том, что его мощный 6-цилиндровый двигатель экономит топливо.
Новое спортивное купе Toyota Supra экономит топливо

Эксперты отмечают, если кто-то покупает такой спортивный автомобиль как Toyota Supra, то он точно не переживает за его «прожорливость». Подобные условности совершенно не интересуют экономных японских инженеров, добившихся того, что их новый мощный 6-цилиндровый двигатель, установленный на эту модель, действительно можно назвать «экономичным».

Согласно опубликованным данным, новое спортивное купе Toyota Supra расходует 9,8 литра в городе, 7,6 литра - на шоссе, а смешанный цикл требует 9,04 литра. По этим показателям японская новинка слегка уступает конкуренту из Германии – BMW Z4. Показатели этой модели: город – 9,41 литра, шоссе – 7,35 литра, а смешанный цикл – 8,4 литра. Эксперты отмечают, результаты двух этих моделей фактически идентичны, но при этом новая Toyota Supra на целых 80 «лошадок» сильнее.

Покупателям представят несколько двигателей для этого спортивного купе. 4-цилиндровый будет доступен только в Японии, а 6-цилиндровый станет общемировым. Их мощность может составлять: 194, 255 и 335 лошадиных сил. Стоимость новой Toyota Supra будет начинаться от 50 тысяч долларов или 3 млн 275 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новое спортивное купе Toyota Supra
Никита Джигурда назвал Ксению Собчак
Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет
Историки представили ТОП-5 самых
Уникальный и талантливый: Кинорежиссер
Ученые: "Интуитивная диета" является
Российские дилеры Volvo начали прием
Злата Домнина не выдержала грубого
Учёные: Свежий хлеб может вызывать
Обновленный автопилот Tesla сможет
«Расходиться стали уже под утро»:
В компании Xiaomi заявили о начале
LADA Vesta в марте побила рекорды
Ученые раскрыли основные принципы ухода
Ксения Собчак припомнила Анастасии
Прощание с режиссером Георгием Данелией
Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу
Джейсон Момоа об инсульте Эмилии Кларк:
Марина Африкантова в первый день на
Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению
Актера Алексея Булдакова похоронят 8
Ольга Бузова игнорирует вопросы об
Эксперты рассказали, как уменьшить вред
Ольга Гобозова показала просторный дом,
Дмитрий Маликов и Анна Седокова
В Сети опубликовали рендер смартфона
Остановка сердца стала причиной ухода
Ученые: Ночные перекусы вызывают рак
В Москве умер известный режиссер
Смартфоны Motorola G7 и One получили
Просмотреть все новости