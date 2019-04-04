Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет налаживать взаимоотношения с тещей

«Вы просто много не видите.. Она вчера ходила, у нее глаза налились кровью, пальцем тыкала и говорила, что если бы не эти камеры, она бы меня уничтожила бы..», - рассказал Дмитренко коллективу и ведущей «Дома-2» на Лобном месте.



