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Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет налаживать взаимоотношения с тещей

Любимый супруг Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко признался, что не планирует налаживать отношения с матерью своей жены.
Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет налаживать взаимоотношения с тещей

Всем известно, что сейчас «бренд» телепроекта «Дом-2» переживает не лучшие времена. А все потому, что ее возлюбленный то и дело спорит с ее родительницей.

Невзирая на то, что Ольга всеми силами пытается наладить обстановку в своем доме, пока у длинноволосой красавицы это плохо получается, особенно если учесть тот факт, что девушка не может занять чью-то сторону, ведь оба человека ей очень дороги.

Считанные часы назад в социальных сетях появился анонс выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже завтра, 5 апреля 2019 года. На видео Дмитренко заявляет, что не намерен налаживать взаимоотношения с тещей, а все потому, что устал выслушивать ее угрозы.
Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет налаживать взаимоотношения с тещей

По словам Дмитрия, мама Ольги, когда камеры отключены, постоянно унижает его, а также указывает на то, что если бы они не находились на реалити-шоу, она бы давно его «уничтожила».

«Вы просто много не видите.. Она вчера ходила, у нее глаза налились кровью, пальцем тыкала и говорила, что если бы не эти камеры, она бы меня уничтожила бы..», - рассказал Дмитренко коллективу и ведущей «Дома-2» на Лобном месте.

Наш портал, уже писал о том, что недавно Татьяна Владимировна посетила Периметр, где сообщила, что будет всегда и при любых обстоятельствах защищать свою старшую наследницу, даже если она будет не права. Судя по всему, сейчас телебабушка именно этим и занимается.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:35

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