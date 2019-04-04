Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет налаживать взаимоотношения с тещей
Любимый супруг Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко признался, что не планирует налаживать отношения с матерью своей жены.
Всем известно, что сейчас «бренд» телепроекта «Дом-2» переживает не лучшие времена. А все потому, что ее возлюбленный то и дело спорит с ее родительницей.
Невзирая на то, что Ольга всеми силами пытается наладить обстановку в своем доме, пока у длинноволосой красавицы это плохо получается, особенно если учесть тот факт, что девушка не может занять чью-то сторону, ведь оба человека ей очень дороги.
Считанные часы назад в социальных сетях появился анонс выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже завтра, 5 апреля 2019 года. На видео Дмитренко заявляет, что не намерен налаживать взаимоотношения с тещей, а все потому, что устал выслушивать ее угрозы.
По словам Дмитрия, мама Ольги, когда камеры отключены, постоянно унижает его, а также указывает на то, что если бы они не находились на реалити-шоу, она бы давно его «уничтожила».
Наш портал, уже писал о том, что недавно Татьяна Владимировна посетила Периметр, где сообщила, что будет всегда и при любых обстоятельствах защищать свою старшую наследницу, даже если она будет не права. Судя по всему, сейчас телебабушка именно этим и занимается.
Всем известно, что сейчас «бренд» телепроекта «Дом-2» переживает не лучшие времена. А все потому, что ее возлюбленный то и дело спорит с ее родительницей.
Невзирая на то, что Ольга всеми силами пытается наладить обстановку в своем доме, пока у длинноволосой красавицы это плохо получается, особенно если учесть тот факт, что девушка не может занять чью-то сторону, ведь оба человека ей очень дороги.
Считанные часы назад в социальных сетях появился анонс выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» уже завтра, 5 апреля 2019 года. На видео Дмитренко заявляет, что не намерен налаживать взаимоотношения с тещей, а все потому, что устал выслушивать ее угрозы.
По словам Дмитрия, мама Ольги, когда камеры отключены, постоянно унижает его, а также указывает на то, что если бы они не находились на реалити-шоу, она бы давно его «уничтожила».
«Вы просто много не видите.. Она вчера ходила, у нее глаза налились кровью, пальцем тыкала и говорила, что если бы не эти камеры, она бы меня уничтожила бы..», - рассказал Дмитренко коллективу и ведущей «Дома-2» на Лобном месте.
Наш портал, уже писал о том, что недавно Татьяна Владимировна посетила Периметр, где сообщила, что будет всегда и при любых обстоятельствах защищать свою старшую наследницу, даже если она будет не права. Судя по всему, сейчас телебабушка именно этим и занимается.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:35