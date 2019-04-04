Уникальный и талантливый: Кинорежиссер Георгий Данелия обладал собственным видением каждого персонажа





Сведения о смерти Данелии обнародовали его родственники. В феврале его госпитализировали из-за воспаления легких, ввиду чего он попал в реанимационное отделение. Позднее его ввели в искусственную кому при попытке стабилизировать дыхание. Спасти режиссера так и не удалось, хотя в прессе появлялись сведения об улучшении его самочувствия.Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, но позднее его семья решила перебраться в Москву, где он жил и работал почти всю жизнь. В 29 лет будущий режиссер закончил профильные курсы в «Мосфильме», где его сразу же заметили уже именитые на тот момент коллеги. Примечательно, что до начала работы в кинематографе ему пришлось долгое время пробыть на должности архитектора в Институте проектирования городов. После того, как его заметил Михаил Калатозов, его взяли режиссером-постановщиком на киностудию. Первой картиной Данелии стал фильм «Сережа», основой для которого стала повесть Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а сама работа принесла режиссеру большую популярность. Далее последовал еще один легендарный фильм «Я шагаю по Москве», который стал настоящим событием во время так называемой «хрущевской оттепели». По словам самого режиссера, работа была одной из самых тяжелых в его карьере из-за того, что подобрать актерский состав в то время было не просто. Кроме того, создание качественной картинки во многом зависело от техники, которой было очень мало в советское время.С 1965 года начался период сатирических картин в творчестве Данелии. Многие современники считают его мастером комедии наряду с Гайдаем и другими режиссерами, создавшими образ советского кино. Особое внимание Данелия уделял внутреннему миру персонажей, пытаясь показать его во всех цветах. В 1967 году он стал работать над созданием миниатюр для журнала «Фитиль», где усовершенствовал свое умение преподносить истории в лирической обертке. Самым известным сюжетом стал рассказ «О пользе алкоголя», в котором многие критики заметили пропаганду спиртного. Сам режиссер неоднократно опровергал подобные предположения, называя историю сатирическим обзором на современные реалии.Большую популярность режиссёру принесли легендарные фильмы «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!», которые и сейчас считаются классикой советского и российского кинематографа. Данелия стал одним из первых постановщиков, решивших внедрять в сюжет собственные камео. Сейчас таким инструментом пользуются многие голливудские режиссеры.В 1988 году режиссера пригласили в жюри Высшей лиги КВН. Благодаря его популярности он сразу же оказался в Союзе кинематографистов СССР, определяя лауреатов государственных премий в области кино и театра. Также он является создателем «Фонда Георгия Данелии сохранения традиций и развития нового кино», который функционирует и до сих пор. Данелия с молодости был поклонником творчества в самых различных его проявлениях. В частности, у него была большая коллекция барабанов, которую он собирал почти всю жизнь. Также он был фанатом живописи разных эпох, но сведения о принадлежащих ему картинах и других работах отсутствуют.Данелия имел весьма радикальные взгляды во время СССР. Он часто выступал против строгого сталинского режима, отстаивая права родственников жертв репрессий. За такие взгляды на него обрушивался шквал критики от зрителей и политических деятелей, но из-за заслуг никто не мог отстранить его от работы над картинами.Георгий Данелия также неоднократно комментировал отношения между Россией и Украиной. В период обострения в 2014 году он заявлял, что не может дать однозначную оценку происходящему, так как средства массовой информации с обоих сторон распространяют совершенно противоположные сведения. Из-за этого он не стал поддерживать ни одну из стран, но пожелал Украине спокойствия и мира.Сведения о точных причинах смерти легендарного режиссера и о месте и дате его похорон пока отсутствуют. В последние годы он редко принимал участие в масштабных проектах, но фильмы, которые он снял, стали настоящей классикой и примером для подражания многим поколениям кинематографистов в будущем.