Обновленный автопилот Tesla сможет менять полосу движения без подтверждения





Автопроизводитель Tesla рассказал о том, что выпустил обновление для своего автопилота. Теперь функция Navigate может самостоятельно менять полосу движения автомобиля без получения на это разрешения от водителя. Представители бренда отметили, когда они выпускали эту технологию в октябре 2018 года, они не хотели рисковать и поэтому заставили систему запрашивать разрешения у водителя, но теперь готовы отказаться от таких ограничений.Сейчас владелец Tesla может выбрать соответствующую настройку в меню автопилота, что позволит ему не отвлекаться на подтверждение решения программы сменить полосу движения. В таком случае человек получит лишь оповещение таким образом, каким пожелает: звуковым сигналом, вибрацией руля (на моделях, выпущенных не раньше августа 2017 года), индикатором на экране и другими.Представители компании Tesla отметили, что такой режим работы их автопилота уже прошел длительные дорожные тесты, на соответствующих настройках автомобили бренда проехали более 500 тысяч миль. Статистика показала повышение общего уровня безопасности. Сейчас эта функция доступна только для жителей США, но специалисты уже начали работу над обновлением для других стран.