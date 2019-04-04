Злата Домнина не выдержала грубого отношения Артема Сороки и покинула «Дом-2»
Новенькая участница реалити-шоу «Дом-2» Злата Домнина решила покинуть скандальную телестройку, не выдержав отвратительного отношения Артема Сороки.
В прошлый понедельник на телепроекте появилась новая «партия» участников. Практически сразу же руководство «Дома-2» решило насильно заселить ребят с теми героями телешоу, к которым они пришли.
Так как Злата пришла на реалити к Артему, ведущие, не раздумывая, закрыли молодых людей в одной комнате. Впрочем, Домнина явно была не готова к такому поведению Сороки. Мало того, что мужчина начал буквально требовать от девушки «волшебства», так еще и вынудил ее спать на полу.
По словам Домниной, она не готова была «позориться на всю страну», поэтому, когда Сорока отказался спать отдельно, по собственному желанию перебралась на пол. В итоге Злата после нескольких ночей, проведенных на полу, поняла, что ей на самом деле понравился Артем не как мужчина, а как некий яркий персонаж телестройки.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что именно грубое отношение Сороки и стало причиной того, что Домнина собрала все свои вещи и отправилась за ворота, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, многих интернет-пользователей до сих пор удивляет поведение Артема, ведь они были уверены, что такая искренняя девушка как Злата точно понравится парню. Судя по всему, предположения телезрителей оказались ошибочными.
В прошлый понедельник на телепроекте появилась новая «партия» участников. Практически сразу же руководство «Дома-2» решило насильно заселить ребят с теми героями телешоу, к которым они пришли.
Так как Злата пришла на реалити к Артему, ведущие, не раздумывая, закрыли молодых людей в одной комнате. Впрочем, Домнина явно была не готова к такому поведению Сороки. Мало того, что мужчина начал буквально требовать от девушки «волшебства», так еще и вынудил ее спать на полу.
По словам Домниной, она не готова была «позориться на всю страну», поэтому, когда Сорока отказался спать отдельно, по собственному желанию перебралась на пол. В итоге Злата после нескольких ночей, проведенных на полу, поняла, что ей на самом деле понравился Артем не как мужчина, а как некий яркий персонаж телестройки.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что именно грубое отношение Сороки и стало причиной того, что Домнина собрала все свои вещи и отправилась за ворота, сообщает Novosti-Dom2.
К слову, многих интернет-пользователей до сих пор удивляет поведение Артема, ведь они были уверены, что такая искренняя девушка как Злата точно понравится парню. Судя по всему, предположения телезрителей оказались ошибочными.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:03