АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Историки представили ТОП-5 самых смертоносных видов косметики
EUR 73.17 USD 65.16
Курс валют на 04.04.2019

В компании Xiaomi заявили о начале скидочных акций в рамках фестиваля Mi Fan Festival

Представители компании Xiaomi заявили, что стартовали скидочные акции в рамках фестиваля Mi Fan Festival, который приурочен к девятилетию фирмы. Данное мероприятие помимо России должно пройти в двух десятках государств.
В компании Xiaomi заявили о начале скидочных акций в рамках фестиваля Mi Fan Festival

Акция будет проходить в период 4 – 6 апреля. В данном случае со скидкой можно приобрести смартфон версии Redmi 6A. Устройство предлагается в версии с ОЗУ на 2 ГБ и ПЗУ на 16 ГБ, а также в вариации с ОЗУ на 2 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ. Вариант фитнес-браслета Mi Band 3 продают вместо 2,99 тысяч рублей за 1,99 тысяч рублей.

Во время акции в реализацию запустят Redmi Note 7. Речь идёт о вариации с ОЗУ на 3 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ, а также версии с ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новое спортивное купе Toyota Supra
Никита Джигурда назвал Ксению Собчак
Дмитрий Дмитренко заявил, что не будет
Историки представили ТОП-5 самых
Уникальный и талантливый: Кинорежиссер
Ученые: "Интуитивная диета" является
Российские дилеры Volvo начали прием
Злата Домнина не выдержала грубого
Учёные: Свежий хлеб может вызывать
Обновленный автопилот Tesla сможет
«Расходиться стали уже под утро»:
В компании Xiaomi заявили о начале
LADA Vesta в марте побила рекорды
Ученые раскрыли основные принципы ухода
Ксения Собчак припомнила Анастасии
Прощание с режиссером Георгием Данелией
Дмитрий Дмитренко назвал Ольгу
Джейсон Момоа об инсульте Эмилии Кларк:
Марина Африкантова в первый день на
Анастасия Волочкова «отшлепала» Ксению
Актера Алексея Булдакова похоронят 8
Ольга Бузова игнорирует вопросы об
Эксперты рассказали, как уменьшить вред
Ольга Гобозова показала просторный дом,
Дмитрий Маликов и Анна Седокова
В Сети опубликовали рендер смартфона
Остановка сердца стала причиной ухода
Ученые: Ночные перекусы вызывают рак
В Москве умер известный режиссер
Смартфоны Motorola G7 и One получили
Просмотреть все новости