В компании Xiaomi заявили о начале скидочных акций в рамках фестиваля Mi Fan Festival





Акция будет проходить в период 4 – 6 апреля. В данном случае со скидкой можно приобрести смартфон версии Redmi 6A. Устройство предлагается в версии с ОЗУ на 2 ГБ и ПЗУ на 16 ГБ, а также в вариации с ОЗУ на 2 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ. Вариант фитнес-браслета Mi Band 3 продают вместо 2,99 тысяч рублей за 1,99 тысяч рублей.Во время акции в реализацию запустят Redmi Note 7. Речь идёт о вариации с ОЗУ на 3 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ, а также версии с ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ.